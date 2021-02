Virologin Dorothee von Laer warnt vor der Ausbreitung der britischen Mutation in Tirol. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Innsbruck – Das Land Tirol gehört, nach Meinung von Dorothee von Laer, Virologin an der Medi-Uni Innsbruck, angesichts des Auftretens neuer lokaler Corona-Varianten für ein Monat isoliert – DER STANDARD hat darüber berichtet. Gleichzeitig übt die Beraterin der Bundesregierung scharfe Kritik am Land Tirol im Umgang mit den Corona-Mutanten und warnt vor einem "zweiten Ischgl". Laut Presse prüft das Gesundheitsministerium bereits Reisebeschränkungen.

Tirol gilt inzwischen als europäischer Hotspot der südafrikanischen Mutante des Coronavirus. Diese ist nicht nur ansteckender, sondern könnte auch zu Re-Infektionen führen bzw. könnte die Impfung nicht so gut gegen sie wirken. Dazu kommen weitere beunruhigende Neuigkeiten: Laut von Laer sind zumindest zwei bis drei eigenständige Tiroler Mutationen der südafrikanischen Variante aufgetreten. Welche Eigenschaften diese haben, weiß man aber noch nicht.

Zweites Ischgl

Auch im Gesundheitsministerium ist man besorgt und schließt Reisebeschränkungen nicht aus: "Derzeit werden die Verdachtsproben aus Tirol endausgewertet. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, werden wir mit dem Land Tirol auf Basis dieser Ergebnisse sofort das Gespräch über weitere notwendige Maßnahmen zur Eingrenzung führen. Eine möglichst breite Testung in der betroffenen Region ist der erste Schritt dazu", heißt es auf Nachfrage der Presse. Binnen 48 Stunden werde man mehr wissen.

"Es gibt einen starken Anstieg. Aber das Land Tirol mauert und verschleiert wieder", wird von Laer vom Kurier (Donnerstagausgabe) zitiert. Die Virologin wirft dem Land Tirol Untätigkeit beim Einfangen der Virusvariante vor und warnt vor einem "zweiten Ischgl". "Sie habe bereits vor einer Woche angeboten, Sequenzierungen durchzuführen. "Stattdessen werden die Proben weiter an die AGES geschickt, von wo sie dann nach ein bis zwei Wochen wiederkommen. Wir sequenzieren hier in zwei bis drei Tagen", erklärt die Virologin.

Geht es nach ihr, müssten drastische Maßnahmen ergriffen werden, über die von einer Taskforce beraten werden müsste. "Aber ich bin der Meinung, man müsste Tirol für ein Monat isolieren – vom Rest von Österreich und dem Ausland."

Tirol will mehr Tests

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sieht indessen keine "exponentielle Ausbreitung" der Mutationen feststellen, die Corona-Zahlen seien außerdem konstant Bei 75 PCR-Proben wurde die südafrikanische Variante nachgewiesen, in 21 Fällen dagegen die britische, hieß es seitens des Landes am Abend.

Dennoch steht für Platter fest, dass die aktuelle Situation "ernst" sei und "unsere volle Aufmerksamkeit" erfordere. Reagieren will das Land nun auf diese Entwicklung mit einer Intensivierung der Coronatests und der Kontaktnachverfolgung. Das Land will nun die Testkapazitäten in den nächsten Tagen auf 50.000 Testungen pro Tag erhöhen. "Wir bitten alle Tirolerinnen und Tiroler, dieses Angebot zum eigenen Schutz und Schutz anderer anzunehmen und damit die Ausbreitung des Coronavirus in Tirol einzudämmen", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

Auch für LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sei jetzt "ein genaues Hinsehen auf die Entwicklungen" erforderlich, nachdem hinsichtlich der Mutationen noch viele Fragen ungeklärt seien. Wie etwa "welchen Wirkungsgrad eine Covid-Impfung" habe oder "wie sich eine bereits durchgemachte Infektion mit einer Mutation verhält". (APA, red, 3.2.2021)