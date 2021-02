Alles entspannt bei den Torschützen. Foto: imago images/PA Images

Burnley – Der englische Fußball-Topklub Manchester City hat seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut und den Vorsprung im Meisterschaftsrennen auf Stadtrivale Manchester United wiederhergestellt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ließ beim 2:0 (2:0)-Erfolg beim FC Burnley nichts anbrennen und fuhr den neunten Ligasieg in Folge ein. Es war gleichzeitig der 13. Pflichtspielsieg in Serie, in der Liga hat der Vizemeister schon sechs Partien kein Gegentor mehr erhalten

Unbeeindruckt von Uniteds 9:0-Rekordsieg am Dienstag gegen den FC Southampton sorgten Torjäger Gabriel Jesus (3.) sowie Raheem Sterling (38.) schon vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Mit dem 14. Sieg im 21. Saisonspiel setzte sich Spitzenreiter City wieder drei Punkte von den Red Devils ab und hat zudem noch ein Nachholspiel beim FC Everton in der Hinterhand.

Die zweite Partie am frühen Abend entschied Leicester City beim FC Fulham mit 2:0 (2:0) für sich und rückte vorerst an Jürgen Klopp und Meister FC Liverpool vorbei auf Rang drei. Kelechi Iheanacho (17.) und James Justin (44.) trafen für die Foxes.

Leicester fehlen damit weiter fünf Punkte auf den Tabellenführer. Allerdings haben auch die "Foxes", bei denen Christian Fuchs auf der Ersatzbank saß, ein Spiel mehr ausgetragen als der Spitzenreiter (sid, APA, red, 3.2.2021)