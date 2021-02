Es ging heiß her in der Copa del Rey. Foto: EPA/Pepe Torres

Granada – Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona ist im nationalen Pokal-Wettbewerb ins Halbfinale eingezogen. Bei Ligakonkurrent FC Granada gewann das Team von Superstar Lionel Messi nach Verlängerung 5:3 (2:2, 0:1). Die entscheidenden Treffer für die Katalanen erzielten Frenkie de Jong (108.) und Jordi Alba (113.).

Barca war dabei aber bereits vor dem Aus gestanden, die Verlängerung hatte erst ein später Doppelschlag von Antoine Griezmann (88.) und Alba (90.+2) erzwungen. Zuvor hatten Kenedy (33.) und Roberto Soldado (47.) die Gastgeber in Führung gebracht. In der Verlängerung trafen erneut Griezmann (100.) sowie Fede Vico für Granada (103., Foulelfmeter), ehe de Jong und erneut Alba zuschlugen.

Villarreal ist raus

Erwischt hat es dagegen Villarreal. Salzburgs Gegner im Europa-League-Sechzehntelfinale musste sich bei Levante nach Verlängerung mit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Roger Marti in der 121. Minute. Schon am Dienstag war der FC Sevilla durch ein 1:0 (0:0) bei UD Almeria ins Halbfinale eingezogen. Den letzten Semifinalisten ermitteln Betis Sevilla und Athletic Bilbao am Donnerstag (21.00 Uhr). (APA, red, sid, 3.2.2021)