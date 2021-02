Der 56-jährige Stern wird nun für den Bereich Chemicals & Materials bei der OMV verantwortlich sein. Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Wien – Der bisherige Chef der OMV-Chemietochter Borealis, Alfred Stern, wird ab 1. April 2021 in den OMV-Vorstand einziehen und für den Bereich Chemicals & Materials verantwortlich sein – das hat der OMV-Aufsichtsrat am Mittwochabend beschlossen. Gleichzeitig sei eine Teilung und Erweiterung des bisherigen Bereiches Refining & Petrochemical Operations in Refining und Chemicals & Materials vorgesehen, teilte die OMV am Donnerstag in der Früh mit.

"Die neue Unternehmensstruktur wird die Integration der Borealis in den OMV Konzern und den Ausbau des Chemiegeschäfts deutlich voranbringen", erklärte der frühere Borealis-Chef und nunmehrige Vorsitzende im OMV-Aufsichtsrat, Mark Garrett, laut Mitteilung. Braun habe mit seinem Team nicht nur das Polyolefin-Business von Borealis "exzellent im Markt positioniert", sondern das Unternehmen auch in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt.

Starke Verluste im Corona-Jahr

Im Corona-Jahr 2020 erlitt die OMV sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen starken Einbruch erlitten: Der Umsatz ging um 29 Prozent auf 16,55 Milliarden Euro zurück, das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten halbierte sich auf 1,686 Milliarden Euro und unterm Strich blieb ein Periodenüberschuss von 1,478 MilliardenEuro (-31 Prozent), gab der börsennotierte Öl- und Gaskonzern am Donnerstag in der Früh bekannt.

Während Upstream (Öl- und Gasproduktion) durch den massiven Öl- und Gaspreisverfall substanziell betroffen gewesen sei, habe sich das Downstream-Geschäft als wesentlich resistenter erwiesen, hieß es in der Mitteilung. Downstream habe den Gewinn im Gas-Trading und Retail-Geschäft gesteigert, trotzdem sei das Gesamtergebnis in Downstream leicht gesunken.

Die OMV-Chemietochter Borealis erzielte im Vorjahr einen Nettogewinn von 589 Millionen Euro, nach 872 Millionen Euro im Vorjahr. Die Gesamtproduktion der OMV ging 2020 um 5 Prozent auf 463.000 Fass pro Tag zurück. Für heuer wird eine Zunahme auf 480.000 Fass Öl-Äquivalent erwartet, "abhängig von der Sicherheitslage in Libyen und auferlegten Produktionskürzungen durch Regierungen". Das operative Ergebnis der Gruppe sank 2020 um 71 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. (APA, 4.2.2021)