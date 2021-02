Die Opposition will in einer Sondersitzung des Nationalrats Anträge zur den jüngsten Abschiebungen von Minderjährigen einbringen – Türkis-Grün ist gespalten

Zwei Parteichefs, zwei Positionen: Geht es um die Abschiebungen von Minderjährigen, trennt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehr als eine Plexiglaswand. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Vor der Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstagnachmittag spitzt sich die Stimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition weiter zu. Hinter vorgehaltener Hand hieß es bereits am Mittwoch, die Situation könnte dort eskalieren. Am Abend legte ein Grünen-Abgeordneter nach: "Wir haben nicht den Eindruck, dass die ÖVP fair und kooperativ war", erklärte Michel Reimon auf Puls 24. Denn nun müssten die Grünen zeigen, "dass die Sprache, die die ÖVP versteht, auch von uns gesprochen wird".

Rund eine Woche nachdem die zwölfjährige Tina und ihre Familie nach Georgien abgeschoben wurden, steht die Zusammenarbeit von Türkis und Grün auf der Kippe. "Die Koalition wird so nicht weitergehen können wie bisher, das ist ganz klar", sagte Reimon. Und: Es sei "völlig inakzeptabel", wie sich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zu den Abschiebungen geäußert habe.

Nehammer hatte die Abschiebungen von Minderjährigen nach Georgien und Armenien zuletzt verteidigt und erklärt, dass die Gerichte in diesen Fällen die Möglichkeit der Gewährung eines humanitären Bleiberechts geprüft haben. Die Schuld an den Abschiebungen gab Nehammer den Eltern der Kinder, die das Asylrecht "missbraucht" und ihre Kinder "in diese Lage gebracht" hätten. Die Erwachsenen hätten "bewusst ignoriert", dass sie von Anfang an keine Chance auf ein Bleiberecht hätten, und den Fall "bewusst auf die Spitze getrieben".

Ein Ende der Koalition kommt für Reimon trotzdem nicht infrage: "Den Gefallen tun wir Sebastian Kurz nicht." Allerdings würde sich "der Ton in der Koalition deutlich ändern".

Belastungsprobe im Parlament

Zur Belastungsprobe wird es jedenfalls bei der Sondersitzung des Parlaments am Donnerstag kommen. SPÖ und Neos wollen Entschließungsanträge einbringen, um die jüngst abgeschobenen Mädchen aus Georgien und Armenien wieder zurückzuholen und festzulegen, dass bei Entscheidungen über ein humanitäres Bleiberecht die lokalen Behörden einzubinden sind – dies war bis 2014 der Fall. Die SPÖ will wortgleich einen Antrag aus dem Wiener Gemeinderat einbringen, dem die Grünen auf Landesebene zugestimmt haben. Darin wird die türkis-grüne Bundesregierung aufgefordert, "sich zum humanitären Bleiberecht zu bekennen und diese grausamen Abschiebungen zurückzunehmen".

Zwei Punkte, die die ÖVP klar ablehnt und die Grünen befürworten. Einen offiziellen Klubzwang haben die Ökos nicht, auch wenn man versucht, einheitlich aufzutreten. Durch die Anträge der Opposition will man sich intern nicht auseinanderdividieren lassen. Wie eine gemeinsame Linie aussehen wird, darüber wurde Mittwochabend bei der internen Klubsitzung heftig diskutiert. Zumindest einige Abgeordnete dürften den Anträgen der Opposition zustimmen wollen – was die ÖVP zwar verstimmen würde, ein Koalitionsbruch wäre es aber nicht.

Kein Gebrauch von Sonderregelung

Das wurde explizit im Regierungsübereinkommen von Türkis-Grün festgehalten. Dort steht unter dem Punkt Asyl, dass generell bei Gesetzesinitiativen und Verordnungen zwar das Einvernehmen der Koalitionsparteien vorgesehen ist, wenn es jedoch nicht hergestellt werden kann, jeder Koalitionspartner berechtigt ist, ein Gesetzesvorhaben im Nationalrat als Initiativantrag einzubringen, und es zu einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten der beiden Koalitionspartner kommen kann.

Gebrauch hat die Koalition von dieser Abmachung bisher noch nicht gemacht – auch wenn die Grünen bereits in Versuchung geführt wurden, als SPÖ und Neos einen Antrag zur Aufnahme von Kindern von der griechischen Insel Lesbos gestellt hatten. Doch die Grünen wollten den Koalitionsfrieden nicht gefährden.

Die Wiener Grünen hatten vorab eine "Wiener Erklärung" veröffentlicht, in der sie nach einem Jahr der Regierungsbeteiligung die Fragen stellen: "Reicht, was wir erreichen? Erfüllen wir unsere eigenen Erwartungen? Enttäuschen oder bestätigen wir die in uns gesetzte Hoffnung?" Jedenfalls seien, so die Wiener, "klar rote Linien überschritten" – sie fordern ein "Abschiebeverbot für in Österreich geborene und aufgewachsene Kinder und Jugendliche" sowie den generellen Abschiebestopp während der Pandemie. Regieren sei "kein Selbstzweck. Regieren beinhaltet den Auftrag zu verändern."

Koalitionsgespräche

Die Sondersitzung des Nationalrats wird am Donnerstag um 11 Uhr eröffnet und sofort auf 14 Uhr vertagt. In diesen drei Stunden sind etliche Gespräche zwischen ÖVP und Grünen angesetzt. (Oona Kroisleitner, 4.2.2021)