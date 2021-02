10,8 Milliarden Euro Umsatz erwartet das Unternehmen im Vorjahr. Der IT-Konzern ist auch in Österreich stark vertreten

Die Aufträge zögen "dynamisch" an. Foto: APA

Der Chipkonzern Infineon schraubt die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr nach oben und baut die Kapazitäten schneller aus. Der Umsatz soll 2020/21 (per Ende September) nun auf etwa 10,8 (2019/20: 8,6) Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Bisher hatte Infineon mit 10,5 Milliarden gerechnet. Davon werde auch die operative Umsatzrendite profitieren: Sie soll auf etwa 17,5 (13,7) Prozent zulegen, bisher lagen die Erwartungen bei 16,5 Prozent.

Digitalisierungsschub



"Neben der wirtschaftlichen Erholung kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss. Die Aufträge zögen "dynamisch" an. "Halbleiter werden mehr denn je gebraucht." Auto- und Maschinenbauer klagen bereits über Engpässe beim Chip-Nachschub. Infineon will den Start der neuen Fabrik für Leistungshalbleiter im österreichischen Villach wegen der starken Nachfrage auf den Sommer 2020 vorziehen, wie Ploss ankündigte.(APA, 4.2.2021)