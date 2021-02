"Mass Effect" wurde generalüberholt. Foto: EA

Nach langem Zögern gibt Entwickler Bioware bekannt, dass die Mass Effect Legendary Edition im Mai erscheinen wird und neben diversen grafischen Verbesserungen auch spielerisch ein paar Dinge modernisieren dürfte. Zusätzlich werden praktisch alle zusätzlichen Inhalte und DLCs, die für die Trilogie erschienen sind, in der Sammlung enthalten sein.



Mass Effect

Große Fußstapfen

Als die Science-Fiction-Trilogie 2007 startete, war die Gaming-Welt technisch noch eine andere. Wenn man sich heute, etwa im Game Pass von Microsoft, den ersten Teil der Serie herunterlädt sieht man, wie viel sich in den letzten 14 Jahren getan hat. Flache Texturen, unendliche Ladezeiten in den Aufzügen und etliche Grafikfehler werden Fans der ersten Stunde erschrecken, weil vieles davon in der eigenen Erinnerung völlig anders abgespeichert wurde. Deshalb erfreute die Ankündigung der Legendary Edition, die eine komplette grafische Überarbeitung inklusive 4K und HDR verspricht, Kenner der Materie sehr.

Tatsächlich wirken die Screenshots und der neu veröffentlichte Trailer so, als hätte man an den richtigen Stellen geschraubt. Die Gesichter der Protagonisten wirken lebendiger, Texturen höher aufgelöst und die Zwischensequenzen noch cineastischer. Die Planeten und Städte wurden zudem mit mehr Details ausgestattet, etwa mehr Flora und vorbei gleitende Raumschiffe sorgen für mehr Dynamik im Hintergrund. Lichtspiele wird es ebenfalls weit mehr geben, als das noch vor mehr als einer Dekade der Fall war.

Ein Screenshot aus dem Original-Spiel von 2007. Foto: EA

Die selbe Szene in der Neuauflage. Foto: EA

Übermalt



Während die optischen Veränderungen wie neuer Lack auf einem Auto aussehen, war bisher unklar, ob Bioware auch spielerisch in den alten Code eingreifen würde. In einer Präsentation, in der unter anderem "TheVerge" teilnehmen durfte, gab Bioware bekannt, dass man zumindest den spielerisch sehr angestaubten ersten Teil an moderne Ansprüche angleichen möchte, ohne die Idee des Spiels zu verraten. In zahlreichen Feedbackrunden erhielt man von ausgewählten Fans ausreichend Punkte, die man in die Überarbeitung miteinfließen lassen konnte. So wurde etwa die Steuerung des Landungsfahrzeugs Mako überarbeitet, Ladezeiten verkürzt und die Bedienungsoberfläche übersichtlicher gestaltet.

Großer Hype

Wer die Serie nicht kennt, wird die Vorfreude auf die überarbeitete Spielesammlung vielleicht nicht verstehen. Zeitzeugen denken bei Mass Effect an eine Geschichte voller Emotionen, die man mit eigenen Entscheidungen mitschreiben durfte. Welchen Charakter rette ich, in welchen verliebe ich mich? Dazu war das Rollenspiel in Kämpfen fordernd und optisch ansprechend. Die Erzählweise, einen Charakter über drei Spiele lang zu begleiten, war damals eine neue Idee, die einigermaßen konsequent durchgezogen wurde. Und das Finale? Das sorgte für zahlreiche Diskussionen, die wir aber 2021 nicht unbedingt wiederholen müssen.



Die Mass Effect Legendary Edition wird am 14. Mai 2021 für Playstation 4, Xbox One und Windows PC erscheinen. Auf der Playstation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S wird das Spiel natürlich ebenfalls funktionieren. (aam, 4.2.2021)