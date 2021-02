Wo gibt es die schönsten Loipen? Foto: APA/BARBARA GINDL

Das Skifahren entzweit hierzulande derzeit die Gemüter. Dabei ist es bei weitem nicht der einzige Wintersport, mit dem man sich in der Schneelandschaft vergnügen kann. Wer keine Lust hat auf viele Menschen, teure Skipässe und Warten am Lift, der wird sich vielleicht beim Skitourengehen eher in seinem Element fühlen – Nischensport ist er mit geschätzt 800.000 aktiven Tourengehern hierzulande aber schon lange nicht mehr. Dieser STANDARD-User erklärt, was er daran so schätzt:

Andere ziehen ihre winterlichen Runden lieber auf Langlaufskiern. Ein Vorteil: Man braucht keine Berge dazu, selbst in der Bundeshauptstadt gibt es – Schnee vorausgesetzt – Langlaufloipen, Niederösterreich kann gar 800 Loipenkilometer vorweisen. Noch weniger Material braucht man beim Schneeschuhwandern, entspannt und entschleunigt genießt man hier das winterliche Panorama. Wie das bei ihm aussieht, erzählt dieser User:

Und wer dann doch lieber schnell und auf zwei Kufen dahingleitet, der wird sich beim Eislaufen wohlfühlen – zugefrorene Seen vorausgesetzt, auch in freier Natur.

Welchen Wintersport lieben Sie?

Und was macht den Reiz für Sie aus? Wie oft kommen Sie dazu? Welche Tipps haben Sie für Anfänger? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 8.2.2021)