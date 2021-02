Der 49-Jährige ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der Diplomat war an der Botschaft in Wien akkreditiert. Er soll einen Anschlag auf Exil-Iraner in Frankreich mitgeplant haben

Der Gerichtsprozess in Belgien fand unter großem Polizeiaufgebot statt. Foto: AFP / DIRK WAEM

Im Prozess um den vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich ist der Hauptangeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht im belgischen Antwerpen sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 49 Jahre alte iranische Diplomat A. A. für den Terrorplan gegen die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern verantwortlich ist.

Mitglied des Geheimdienstes

Der 2018 in Deutschland festgenommene Iraner war zum Tatzeitpunkt an der iranischen Botschaft in Wien als Diplomat akkreditiert. Der 49 Jahre alte A. A. soll Erkenntnissen der Ermittler zufolge Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes MOIS sein, zu dessen Aufgaben die Beobachtung und Bekämpfung oppositioneller Gruppierungen innerhalb und außerhalb des Iran gehört. Die Großkundgebung am 30. Juni 2018 in Villepinte bei Paris war vom Nationalen Widerstandsrat Iran (NWRI) organisiert worden.

Der einst in Wien stationiert gewesene Diplomat stand mit drei weiteren Beschuldigten in Antwerpen vor Gericht. Der Gruppe wird versuchter Mord mit terroristischem Hintergrund und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Gruppe vorgeworfen. Ziel ihres Anschlags soll das Jahrestreffen des oppositionellen iranischen Widerstandsrats nahe Paris im Sommer 2018 gewesen sein. (APA, 4.2.2021)