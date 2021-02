Die türkis-grüne Regierung erlebt ihre bislang härteste Zerreißprobe: Denn der Streit um die jüngsten Abschiebungen georgischer und armenischer Schulkinder, die in Österreich geboren sind, sorgt sowohl zwischen als auch in den Parteien für große Zerwürfnisse. Wieso die ÖVP unter Kurz in Sachen Migration so eine harte Linie fährt, warum die Grünen nichts dagegen tun und damit ihre Glaubwürdigkeit riskieren und was dieser offen ausgetragene Konflikt für das Fortbestehen der Regierung bedeutet, erklärt Michael Völker vom STANDARD. (red, 4.2.2021)

