In der siebenjährigen Beziehung mit der Tänzerin sei kein Missbrauch passiert. Auch Mansons Ex-Freundin Rose McGowan hat Stellung bezogen

Dita von Teese war bis 2006 mit Manson liiert. Foto: AFP/MICHAEL TRAN

Tänzerin Dita Von Teese (48) hat sich zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Ex-Ehemann, den US-Rocker Marilyn Manson, geäußert. "Bitte beachtet, dass die öffentlich gemachten Details nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen während unserer sieben gemeinsamen Jahre als Paar zusammenpassen", schrieb sie in einem Statement auf Instagram. Wäre das anders gewesen, hätte sie ihn im Dezember 2005 nicht geheiratet. "Missbrauch jeglicher Art hat keinen Platz in einer Beziehung."

Ihre Beziehung mit Manson habe wegen "Untreue und Drogenmissbrauch" geendet. Das Paar war von 1999 bis 2006 liiert.

Unterstützung von McGowan

Auch die Schauspielerin Rose McGowan, die mit Manson drei Jahre lang zusammen und auch verlobt war, hat Stellung zu den Vorwürfen bezogen. McGowan, die Harvey Weinstein der Vergewaltigung bezichtigt hatte und zu einem der prominentesten Gesichter der #metoo-Bewegung geworden war, berichtete vor zwei Tagen in eine Instagram-Video, dass sich Manson zwar in der Beziehung zu ihr nichts zu Schulden kommen habe lassen, dass sie Evan Rachel Wood aber zur Seite stehe. Sie schreibt weiters: "Wenn ich sage, dass Hollywood ein Kult ist, meine ich die Entertainment-Industrie, die die Musik-Industrie inkludiert. Kulte beschützen die Fäulnis an der Spitze."

Manson (52) wird von Schauspielerin Evan Rachel Wood und mehreren anderen Frauen Missbrauch vorgeworfen. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange "Magnete für Kontroversen", aber die jüngsten Behauptungen über ihn seien "schreckliche Verfälschungen der Realität", hatte der Musiker die Vorwürfe in einem Post auf Instagram zurückgewiesen. (APA, red, 4.2.2021)