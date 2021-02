Radiotipps für Freitag

14.05 KONZERT

In Concert: Joan Baez Im März 2018 gastierte die Queen der Folk Music, die heuer 80 wurde, im schwedischen Göteborg. Bis 15.30, Ö1

15.30 MAGAZIN

Moment – Kulinarium: Mapo Tofu Der Klassiker der Szechuan-Küche ist weltweit beliebt. Sein auffälligstes Geschmackserlebnis ist die Kombination verschiedener Nuancen von Schärfe. Bis 15.55, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeit-Ton Zeitreise: Eno/Byrne und African Head Charge Mit ihrem Album My Life in the Bush of Ghosts schufen Brian Eno und David Byrne 1981 eine musikalische Vision eines psychedelischen Afrikas. Bis 0.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 5.2.2021)