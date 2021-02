Digitale Impfreisepässe werden derzeit schon vielfach getestet. Am besten soll dabei eine App vor Benutzung eines Transportmittels klar ersichtlich anzeigen, ob man reisen darf oder nicht. Foto: iStockphoto

Die Impfungen gegen Corona sind in vielen Teilen der Welt in vollem Gange – und vielerorts wird über die Möglichkeit standardisierter Impfpässe diskutiert, mit dem Reisende nachweisen können, dass sie gegen Covid-19 geschützt sind.

Die Reisebüros in Österreich und der Flughafen Wien haben nun gefordert, sehr rasch einen digitalen Pass für Flugreisende zu schaffen, in dem der Corona-Test- und schließlich auch Corona-Impfungen mitsamt Antikörperstatus registriert sein sollen. Als Vorbild schweben ihnen weit gediehene Pläne für eine solche App aus Dänemark vor.

Einheitliche Standards gefordert

Eine Anwendung am Smartphone, einfach bedienbar und mit aktuellen, weltweit auslesbaren Informationen zum persönlichen Corona-Test- und Impfstatus einer Person versehen, sollte als valider Gesundheitsnachweis bei Reisen fungieren, findet Flughafen-Vorstand Günther Ofner. Er will die bisherige Zettelwirtschaft schriftlicher Test- und Quarantänenachweise ebenso beendet wissen wie in der Folge auch den bisherigen regulatorischen Fleckerlteppich unterschiedlicher Reisestandards. Man dürfe keine Zeit verlieren, das vorzubereiten, um im Sommer und Herbst dem Corona-sicheren Reisen wieder eine Chance zu geben, so Reisebüro-Obmann Gregor Kadanka.

Viele internationale Organisationen, Airlines oder andere Unternehmen sowie Verbände arbeiten längst daran oder setzen die Apps sogar schon ein. Das Fachmagazin "Business Traveller" hat vor kurzem einen hilfreichen Überblick über digitale Gesundheitspässe für Reisende zusammengestellt, die teilweise schon in Anwendung sind: