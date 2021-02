Nova Rock 2019. so lustig war es früher. Foto: APA

Ob die Pet Shop Boys am 18. Mai im Wiener Gasometer ihr von 2020 verschobenes Konzert werden nachholen können, darf zumindest bezweifelt werden. Kollege Nick Cave hat vorsorglich auch 2021 wieder seine gesamte Tournee abgesagt.

Abgesehen vom Brexit, der vor allem auch kleinere Bands in Europa unter enormen neuen bürokratischen und finanziellen Tourneezwang bringt, zählen zu den Unwägbarkeiten wegen Corona vor allem aktuelle Reisebestimmungen. Die können sich wöchentlich ändern. Speziell die großen europäischen Festivals leiden unter der Situation. Das britische Glastonbury-Festival als größtes Schlachtschiff der Freiluftmusikkultur wurde vor kurzem abgesagt. Das geht einher mit den US-Festivals Coachella und Burning Man. Angesichts der Ansteckungszahlen in den USA mag niemand das Risiko einer millionenteuren Produktion und die Haftung für die Gesundheit der Besucher eingehen.

Viele Fragezeichen

Das dänische Roskilde-Festival hält sich 2021 bedeckt und verweist auf eventuelle Alternativen im Netz. Das deutsche Metal-Shangri-la in Wacken gibt sich mit seinem Start Ende Juli noch zuversichtlich.

Ebenfalls in Norddeutschland angesiedelt ist das Hurricane-Festival. Mit 70.000 Besuchern und einer im Alternative-Mainstream angesiedelten Zielgruppe hängt es traditionell mit dem heimischen FM4-Frequency-Festival zusammen. Ob das Hurricane beziehungsweise das Frequency 2021 stattfinden können, muss sich fügen.

Der deutsche Veranstalter FKP Scorpio, der parallel zu Hurricane Mitte Juni auch das Zwillingsfestival Southside im süddeutschen Raum organisiert, ortet viele Fragezeichen: "Wir müssen abwarten, wie sich die Infektionszahlen und die Verfügbarkeit der Impfstoffe entwickeln. Für konkrete Ansagen ist es noch zu früh. In vier bis sechs Wochen können wir sicher mehr sagen." Es gehe auch darum, gemeinsam mit der Politik ein "bundesweit einheitliches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept" zu entwickeln.

Konkrete Entwicklungen abwarten

Am zweiten Juniwochenende sind die mit Nova Rock auch programmmäßig vergleichbaren Festivals Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park in Nürnberg geplant. Über 130.000 Besucher haben laut den Veranstaltern ihre Tickets von 2020 auf heuer umgetauscht. Man müsse allerdings "die konkreten Entwicklungen abwarten". Deshalb sei eine Aussage über das heurige Stattfinden "erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich".

Für das Nova Rock in Nickelsdorf (2. bis 5. Juni) und das Frequency in St. Pölten (19. bis 21. August) gilt dasselbe. Bis spätestens März müsse jedenfalls entschieden werden.

Ob es dann für den Eintritt zu den Festivals eine "Fast Lane" mit Impfpass oder negativem Test geben werde, und inwiefern ein Schnelltest vor Ort möglich sei, steht in den Sternen. Auch fehlen laut Christoph Klingler von CTS Eventim, zu der auch der heimische Veranstalter Barracuda Music gehört, dazu die entsprechenden Verordnungen bezüglich etwaiger Sicherheitskonzepte. Ganz zu schweigen von den Unwägbarkeiten bezüglich der Verfügbarkeit von Impfstoffen und den nicht vorhersehbaren Infektionszahlen im Sommer.(Christian Schachinger, 5.2.2021)