[Podcast] Der Ausweg aus der Klimakrise führt durch die Stadt.

[Inland] Bierwirt-Anwalt hat mit Ende Jänner auf Ausübung seiner Profession verzichtet.

Das grüne Aufbegehren gegen Abschiebungen währte nur kurz.

[Kommentar] Grüne Unterwerfungsgeste. Lieber brav und koalitionstreu sein als zur Überzeugung stehen – eine Ernüchterung.

[Podcast] Wieso die Grünen nicht gegen die ÖVP ankommen.

[Pandemie] Tirol wehrt sich gegen drohende Abschottung.

Haben wir bald Impfstoff aus China? Eher unwahrscheinlich.

Impfung der Generation Ü80 zieht sich bis April – Lehrer und Polizisten in Wien ab März dran.

[Wirtschaft] Die größten Baustellen von OMV-Boss Rainer Seele.

Millionen an Hilfen für Konzerne und Reiche? Es geht auch anders.

[Immobilien] Garconniere: Die Einzimmerwohnung im Porträt.

[Wetter] Im Großteil Österreichs scheint zeitweise die Sonne, zwischendurch tauchen aber auch ein paar Wolkenfelder am Himmel auf. Nach Norden und Osten zu überwiegen hingegen die Wolken, teils handelt es sich hier um hochnebelartige Bewölkung. Bis in den Vormittag hinein kann es hier auch noch leicht regnen. Lokal, vor allem im Süden, gibt es auch Frühnebelfelder. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 16 Grad, am mildesten wird es im Westen.

[Zum Tag] 1916: Die Autoren Hugo Ball und Emmy Hennings eröffnen das Zürcher Cabaret Voltaire, den Geburtsort des Dadaismus.