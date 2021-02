Der auf Freizeitparks spezialisierte Youtuber war einer der ersten, die Super Nintendo World besuchen durften. Foto: TDR Explorer

Obwohl der Park noch nicht geöffnet hat, durften einige Besucher die neue Super Nintendo World im Rahmen eines Vorschau-Events schon besuchen. Der Youtuber TDR Explorer stellte nun ein 35-minütiges Video online, das alle Highlights des Parks zeigt.

Mitten in Mario-Land

Als Eingang in den neuen Freizeitpark, der in den Universal Studios Japan angelegt wurde, dient eine der berühmten grünen Rohre, durch die Mario seit 35 Jahren durchschlüpft. Danach findet man sich im Eingangsbereich eines Schlosses wieder – aber nicht irgendeines Schlosses, sondern jenes aus Super Mario 64. Inklusive passenden Wandgemälden.

TDR Explorer

Mit Masken ausgestattet und vom Andrang sicher nicht mit einer regulären Eröffnung vergleichbar, wandert der auf Freizeitpark spezialisierte Youtuber durch die Mario-Kulissen. Schon am Eingang wartet der erste Verkaufsstand. Mit den dort erhältlichen Armbändern, die mit den unterschiedlichen Mario-Charakteren gebrandet sind, lassen sich bei den verschiedenen Stationen Punkte sammeln. Via App am eigenen Handy, lässt sich so der eigene Punktestand mit den anderen Gästen vergleichen. Gamification – wo, wenn nicht hier.

Kling, kling, kling

Man muss die Mario-Sounds mögen, wenn man durch den Park spaziert. Überall ist das Klingeln von Münzen zu hören und diverse bekannte Sprung- und Power-Up-Sounds wiederholen sich mit einer Regelmäßigkeit, dass es schon fast zu viel des Guten ist. Man fühlt sich wie in einem Mario-Spiel, in dem 1.000 Marios herumlaufen und gleichzeitig auf Münzjagd gehen.

Eine der Hauptattraktionen des Parks ist Bowsers Schloss, in dem sich die Mario-Kart-Achterbahn versteckt. Alles ist mit sehr viel Liebe zum Detail entworfen und umgesetzt. Mit einer AR-Brille ausgestattet, setzt man sich in den kindgerechten "Ride", der dank Augmented Reality zusätzliche Effekte eingeblendet bekommt. So richtig begeistert wirkt der ansonsten sehr von Glückshormonen strotzende Youtuber nicht, aber wenn man dort ist, wird man es sich wohl trotzdem nicht entgehen lassen.

Via App sammelt man im Park Punkte. Foto: TDR Explorer

Shopping

Im Kinopios Cafe gibt es Burger, Curry, Salate, Pizzen und diverse Kindermenüs. Danach gibt es noch einen Abstecher auf Yoshi’s Island und auch dort gibt es Punkte für das Armband zu sammeln. Eine gemächliche Hochschaubahn führt durch die bunt designte Yoshi-Welt. Am Ende des Parks, wie für solch eine Einrichtung üblich, findet man sich im Merchandise-Shop wieder, wo man in Tassen, T-Shirts und ähnliches investieren kann.

Einen Rundgang durch den Park gab es bereits im Dezember 2020. Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto selbst führte durch Super Nintendo World. Jedoch noch ohne die Attraktionen im Detail zu zeigen oder das Erlebnis für den Besucher klar widerzuspiegeln.

Wann die Super Nintendo World offiziell aufsperren wird ist noch unklar. Nach mehrmaligen Verschiebungen der Eröffnung wird man wohl auch in Japan den Zeitpunkt abwarten, an dem die Pandemie keine Gefahr mehr darstellt. Für Fans der Materie mit Sicherheit ein zur Realität gewordener Traum, auf den man aber wohl noch ein paar Monate warten muss, um ihn selbst erleben zu können. (aam, 5.2.2021)