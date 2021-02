Die ESA will vom Staat Österreich jenes Geld zurück, das sie den Geschädigten der Commerzialbank ausbezahlt hat. Foto: APA / Robert Jaeger

Wien/Mattersburg – Im Skandal um die Commerzialbank Mattersburg hat nun die Einlagensicherung Austria (ESA) die Republik Österreich geklagt. ESA-Chef Stefan Tacke bestätigte der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe).

Gestern, Donnerstag, hat die ESA eine Amtshaftungsklage auf 490 Millionen Euro beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien eingebracht Die ESA will vom Staat jenes Geld zurück, das sie an die Geschädigten des burgenländischen Geldinstituts ausbezahlt hat.

Die Einlagensicherung finanziert sich aus Beiträgen der Banken. Dadurch sind bis zu 100.000 Euro pro Person und Institut abgesichert. Im Fall der Commerzialbank Mattersburg hat die Einlagensicherung rund 490 Millionen Euro ausbezahlt. Die Amtshaftungsklage richtet sich trotz der hohen Gerichtsgebühren auf den vollen Schadensbetrag, und nicht zunächst auf einen Teilbetrag, sagte Tacke.

Aufgaben nicht erfüllt

Dem STANDARD erklärte er, welche staatlichen Organe gemäß Rechtsmeinung der ESA Fehler gemacht hätten: die für die Bankenaufsicht zuständige FMA, Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sowie das Finanzministerium (war früher für die Beaufsichtigung der Banken zuständig) und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Letztere hatte 2015, nach einer Anzeige der FMA, keine Ermittlungen aufgenommen. All diese Institutionen hätten laut ESA-Klage ihre Aufgaben nicht gesetzesmäßig erfüllt. Wäre dem so gewesen, wäre der Schaden nicht oder nicht in der nun relevanten Höhe entstanden.

Verfassungsgerichtshof soll prüfen

Zudem regt die ESA beim Landesgericht Wien eine Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit jener Bestimmung im Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG, Paragraf 3) an, wonach die Aufsicht gegenüber den Anlegern für Schäden, die bei ihrer Vollziehung entstünden, nicht hafte. Amtshaftungsklagen, mit denen Schadenersatz geltend gemacht wird, hätten demnach keinen Erfolg; die ESA sieht diese Bestimmung als verfassungswidrig an. "Das würde heißen, dass niemand für die Untätigkeit der FMA und der Nationalbank bei der Commerzialbank die Republik auf Schadenersatz klagen könnte", sagte Tacke der APA. Die entsprechenden Behörden sagen, dass sie ihrer Aufsichtstätigkeit nachgekommen seien und dass es sich bei der Commerzialbank um einen "Kriminalfall" handle. Das sagte jüngst auch OeNB-Vizegouverneur Gottfried Haber wieder, im U-Ausschuss des burgenländischen Landtags.

Gutachten von Wiener Uniprofessor

Klägerin ESA stützt sich bei der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Paragrafen 3 FMABG auf Gutachten, das sie beim Wiener Universitätsprofessor Daniel Ennöckl vom Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien in Auftrag gegeben hat. Sollte das Landesgericht ZRS Wien dem Antrag der Einlagensicherung nachkommen, dann würde der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Bestimmung prüfen.

Vor Einbringen der Klage hat die ESA die Finanzprokuratur als Vertreterin des Bundes dazu aufgefordert, die Forderung anzuerkennen und zu zahlen. Diese hat am letzten Tag der Dreimonatsfrist geantwortet, dass sie keine Grund dafür sehen, die Organe des Bundes hätten nicht rechtswidrig gehandelt.

Die ESA ist nicht die Erste, die rund um die Pleite der Commerzialbank Mattersburg Amsthaftungsklage eingebracht hat, das haben auch schon geschädigte Bankkunden getan. Auch etliche von ihnen haben beim Gericht die Vorlage beim VfGH beantragt. (gra, APA, 5.2.2021)