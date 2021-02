Zehn Euro pro Person, die getestet wurde, sollen Betriebe künftig erhalten. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Betriebe sollen eine größere Rolle in der österreichweiten Teststrategie des Bundes spielen. Das gaben Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag bekannt. "Testen ist eine Brücke bis zu den Impfungen", betonte Schramböck. So wolle sie auch Arbeitsplätze absichern.

Im Zuge einer Umfrage habe die Wirtschaftskammer herausgefunden, dass sich drei Viertel der Mitarbeiter der Unternehmen am liebsten an ihrem Arbeitsplatz testen lassen wollen, erklärte Schramböck bei einer Pressekonferenz. Aus diesem Grund sollen die kleineren Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kooperation mit einer Apotheke oder einem Arzt ihre Mitarbeiter testen können. In größeren Betrieben sollen die Testungen vom eigenen Betriebsarzt durchgeführt werden.

Zehn Euro pro Person



Damit möglichst viele Unternehmen selbstständig ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus überprüfen können, soll es ab kommender Woche Anreize für die Unternehmen geben – in Form eines Kostenersatzes. "Für jeden durchgeführten Test erhalten die Unternehmen zehn Euro", kündigte Schramböck an. An Bord sollen auch die Interessenvertretungen geholt werden, die Gewerkschaft und die Industriellenvereinigung.

Getestet sollen aber nicht nur die Mitarbeiter eines Unternehmens werden, auch ihre Angehörigen können über die Betriebe einen Antigenschnelltest absolvieren. Gerade im ländlichen Raum kann sich Schramböck zudem vorstellen, dass ein Betrieb Testungen auch für weitere Mitglieder der Gemeinde anbietet. Auch für sie erhält das Unternehmen den Kostenersatz des Bundes. Der von der Betriebsärztin oder einer Apotheke durchgeführte Test gilt als Eintrittsticket, das ab Montag etwa beim Frisör und anderen körpernahen Dienstleistern herzuzeigen ist.

Abrechnung pro Quartal

Ab 15. Februar soll der Kostenersatz für die Unternehmen kommen. Der Zuschuss kann bei dem AWS, dem Austria Wirtschaftsservice, beantragt werden. Die Abrechnung erfolgt pro Quartal. Es müssen zugelassene Antigentests sein, stellte Schramböck klar. "Jedes Unternehmen braucht als Nachweis die Bestätigung des Betriebsarztes oder der Apotheke", erklärte die Wirtschaftsministerin. Während die Testungen für kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern möglichst unbürokratisch ablaufen werden, sollen die größeren Betriebe die Ergebnisse in die Datenbank der Ages eintragen.

"Die Betriebe werden jetzt zu Testzentren", sagte Anschober dazu. Dadurch, dass die Ergebnisse auch an die Ages gemeldet würden, hätte man einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen. Am Freitag habe man die Schwelle von zehn Millionen Testungen überschritten.

Gratis Tests in Pilotapotheken

Zusätzlich soll das Testangebot in Apotheken ausgeweitet werden. Dort solle es für die Bevölkerung ein "Gratis-Testangebot" geben. "Ich gehe davon aus, dass wir unsere wöchentlichen Testungen verdoppeln können", sagte der Gesundheitsminister.

In einem ersten Schritt soll in ausgewählten Apotheken ein Pilotprojekt starten: An Standorten in Gebieten mit "weißen Flecken" soll es künftig Gratistests geben, sagte die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr. Diese Pilotapotheken werden ab Montag auf der Homepage der Apothekerkammer zu finden sein. Die Anmeldung erfolgt telefonisch, Gesundheitspersonal wird die Antigenschnelltests vornehmen, mitzubringen ist eine E-Card. Insgesamt führen derzeit rund 20 Prozent der Apotheken Testungen mit Antigenschnelltests durch.

Anschober geht davon aus, dass das Testsystem ab Montag funktionieren werde. "Die größte Schwierigkeit ist aktuell, Friseurtermin und Testtermin zu koordinieren", sagte der Gesundheitsminister. Weshalb er darum bat, sich mit dem Friseurtermin auch Zeit zu lassen und diesen nicht gleich am ersten Tag anzusetzen. Die Teststrategie könne zudem eine Möglichkeit für die Gastronomie sein, bald wieder zu öffnen. "Dieses System wird sich rasch einspielen." (Oona Kroisleitner, 5.2.2021)