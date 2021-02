Diese Zeichnung wurde von "The Information" angefertigt und basiert auf den Aussagen ihrer im Text zitierten Quelle.

Foto: The Information

Von manchen Medien schon vor einigen Wochen als "Mac Pro der VR-Brillen" bezeichnet, tauchen in einem Report jetzt erste Fakten zur neuen VR-Brille von Apple auf. Speziell die technischen Spezifikation, aber auch der Preis deuten auf Exklusivität hin.



Zwei Welten vereint

Laut Nachrichten-Website "The Information", die einen anonymen Insider zitiert, plant Apple mit ihrer Brille sowohl Virtual-Reality- als auch Augmented-Reality-Fähigkeiten zu unterstützen. "Das Mixed-Reality-Headset wird mit einem Dutzend Kameras ausgestattet sein. Diese ermöglichen das Einfangen von Handbewegungen in klassischen VR-Umgebungen. Zudem können Videos der Umgebung angefertigt werden und dem Träger des Headsets so einen Mix aus virtueller und echter Welt abbilden." So wird man neben einer klassischen Virtual-Reality-Erfahrung also auch klassische Augemented-Reality-Features nutzen können.

Die Hololens von Microsoft ist bereits verfügbar. Foto: Microsoft

"Die Verwendung von zwei 8K-Displays wird eine höhere Bildqualität ermöglichen, als bei jedem anderen Headset auf dem Markt – selbst die meisten, sehr teuren TV-Geräte werden mit dieser Qualität nicht mithalten können." Das erklärt wohl auch den Preis, den die anonyme Quelle nennt. "Letztes Jahr hat man bei Apple intern einen Preis von rund 3.000 Dollar vorgeschlagen." Das würde in das Preissegment der direkten Konkurrenz fallen. Microsoft verlangt für ihr mittlerweile breites Hololens-Angebot aktuell rund 3.500 Dollar und mehr.

Der Preis lässt es erahnen. Als erste Zielgruppe will Apple Firmen ansprechen. Egal ob Schulungen oder virtuelle Testläufe in der Medizin oder im Baugewerbe – die Möglichkeiten scheinen mannigfaltig.

Veröffentlichung 2022



Die Verarbeitung soll sich laut Quelle an den kürzlich veröffentlichten Airpods Max orientieren. "Ein Prototyp im vergangenen Jahr war ein sehr schlichtes, gebogenes Teil, das man sich um den Kopf schnallt. Die Kopfbänder werden austauschbar sein." Ebenfalls in Arbeit sollen Smartglasses sein, die zu 100 Prozent auf Augmented Reality setzen. Diese seien laut Quelle noch Jahre von einer Veröffentlichung entfernt. Das Mixed-Reality-Headset könnte bereits 2022 in den Verkauf wandern. (aam, 5.2.2021)