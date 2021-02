Konstantin Filippou beendet das Projekt Arravané Kantina in Graz. Foto: Heribert Corn/www.corn.at

Erst im Sommer eröffnete Sternekoch Konstantin Filippou gemeinsam mit der Merkur Versicherung das Restaurant "Arravané" in Graz, nun beendet Filippou, der in Wien ein nach ihm benanntes Zwei-Sterne-Restaurant, sowie das Bistro O boufés dieses Projekt.

Die Eröffnung und vor allem die vierjährige Planung und Ausarbeitung des Konzepts für das "Arravané" im Erdgeschoss der Merkurversicherung in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße sei stets eine Projektbegleitung gewesen. Ein Ende dieses Prozesses sei immer vorgesehen gewesen, bestätigt Filippou dem STANDARD.

Das griechisch-mediterrane Restaurant in Graz führt, wie ebenfalls geplant, Filippous Mitarbeiterin Nora Pein weiter. Sie ist seit der Eröffnung als Restaurantleiterin in Graz vor Ort.

Nun ist wieder Zeit für neue Projekte. Filippou: "Das feine am Lockdown ist, dass wir unter Anführungszeichen nicht vom Tagesgeschäft abgelenkt sind. Wir können uns voll auf neue Projekte und Ideen fokussieren." Und da brodle so einiges im Hintergrund, so der Sohn eines Griechen und einer Grazerin.

Sobald letzte Details, wie die Webseite, finalisiert sind, starten Filippou und sein Team mit dem neuesten Projekt durch. Es soll noch griechischer werden. "Ich werde mir immer mehr bewusst, wie wichtig dieser Teil von mir ist", sagt Filippou. Und nachdem es in Österreich an authentischen Beispielen mangle, die zeigen, wie großartig die griechische Küche ist, geht Filippou diese Baustelle mit einem eigenen Markennamen, sowie Shop, online, wie analog an. Wir dürfen uns also demnächst in Wien auf ein Stückchen Griechenland freuen. Das mediterrane Arravané in Graz wird betrieben wie bisher.

Beste Köchin Thailands

Seit vierzig Jahren kocht Supinya "Jay Fai" Junsuta auf dem lokalen Markt in Bangkok. Viele bezeichnen sie als Queen of Thaifood. Nach vierzig Jahren verleiht die renommierte Liste der S. Pellegrino, 50 Best Restaurants der 76-jährigen nun den "Icon Award" für Asien.

Jay Fai, die Queen of Thai Food erhält den Icon Award der 50 Best Restaurants Asien.

Jay Fai begrüßt in ihrem Restaurant mit sieben Tischen in der Maha Chai Road in Bangkok seit jeher lokale Gäste, Foodies und auch Promis, die miterleben wollen, wie Jay Fai Street Food interpretiert. Nämlich mit einer Wok-Virtuosität und einem Auge für großartige Zutaten, die ihr Lokal seit eben 40 Jahren zur kulinarischen Pilgerstätte machen. 2018 verlieh der Guide Michelin Jay Fais Küche ihren ersten Stern.

Die Köchin, die nebst ihrem Signature Dish "Crab Omelett" bekannt für ihren knallroten Lippenstift ist, freut sich über die Auszeichnung und hofft: "Dass sie dafür stehen kann, dass Geduld und Fleiß einem helfen, seine Ziele zu erreichen." (niw, 5.2.2021)