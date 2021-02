Ab Herbst gibt es an den Fachhochschulen wieder neue Studienprogramme mit Masterabschluss. Foto: istockphoto

Ganz nah an Wirtschaft und Gesellschaft: Diesen Ansprüchen möchten Fachhochschulen mit ihren Angeboten gerecht werden. Und das zeigt sich auch darin, dass laufend neue Studienprogramme entwickelt werden. Die Digitalisierung spiegelt sich dabei in allen Bereichen wider.

So startet im kommenden Wintersemester an der FH Salzburg das Masterstudium "Business Informatics". "Designing Digital Economy" lautet das Leitmotiv des viersemestrigen Vollzeitstudiengangs. Absolventen bekommen das Rüstzeug, betriebliche Prozesse im Spannungsfeld zwischen informationstechnologisch getriebener Dynamik und der Adaptionsfähigkeit von Unternehmen zu gestalten, heißt es dazu in einer Aussendung. Das Curriculum dreht sich deshalb rund um die Themen Digital Economy, Business-Models, Digital Products, Digital Processes und Data-Literacy. Diese Aspekte werden sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technologischer Sicht behandelt.

Digitales Marketing

Ebenfalls im kommenden Wintersemester startet an der FH Campus 02 das Masterstudium "Digital Marketing Management". Die bewährten Marketing-Instrumente wie Marktanalysen, Zielgruppendefinitionen, Marketingkonzepte, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Reporting bekommen im digitalen Markt einen neuen Rahmen. Die Kernfächer dieses Studiengangs sind Content-Management, Kampagnenmanagement, Social-Media- und Mobile Marketing, Suchmaschinen-Marketing, Digitale Kanäle und Customer-Profiling, digitales Business und Zukunftsmanagement. Es richtet sich an Marketer mit einem einschlägigen Bachelor- oder einem vergleichbaren Studienabschluss und ist berufsbegleitend organisiert.

Diversität



Dem Bereich Digitalisierung und Diversität widmet sich der neue Masterstudiengang "Disability, Diversity & Digitalisierung" an der FH Kärnten. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie im sozialen Sektor der Prozess der digitalen Transformation im Sinne einer menschenfreundlichen Technikentwicklung mitgestaltet werden kann und wie die Teilhabe und die Chancengleichheit aller gesichert werden können. Konzepte für inklusive Arbeit in Organisationen und Unternehmen zu entwickeln wird dabei ein Schwerpunkt des Masterstudiums sein. Das viersemestrige berufsbegleitende Masterstudium (60 Prozent findet als Fernlehre statt) baut auf das Bachelorstudium "Disability & Diversity Studies" oder facheinschlägigen Bachelorstudiengängen wie Soziale Arbeit, Sozial- und Integrationspädagogik, Gesundheits- und Pflegemanagement oder wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengängen auf.

Psychische Gesundheit



Die Digitalisierung hat aber auch Schattenseiten, sichtbar werden diese u. a. durch den Anstieg von Abhängigkeitserkrankungen wie Handy- oder Internetsucht. Bereits im Mai startet an der FH Gesundheit Tirol erstmals der dreisemestrige, berufsbegleitende Lehrgang "Mental Health". Der interprofessionelle Lehrgang richtet sich an Personen, die bereits im Gesundheits-, Bildungs- bzw. Sozialbereich arbeiten und ein vertiefendes Wissen über Beratung und anerkannte Therapieformen im Schwerpunkt Abhängigkeit und Suizidologie erwerben wollen. (Gudrun Ostermann, 8.2.2021)