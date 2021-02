Der Großteil der Studierenden in Österreich bilden mit knapp 80 Prozent all jene, die an einer öffentlichen Universität inskribiert sind. Eine Fachhochschule besucht ein Sechstel aller Studentinnen und Studenten (16,6 Prozent). Bei den Studienanfängern und Absolventinnen machen die Fachhochsschulen hingegen mit jeweils mehr als einem Viertel einen deutlich größeren Anteil aus. Weitere 3,7 Prozent aller Studierenden waren im vorigen Studienjahr an einer Privatuniversität inskribiert.



Die meisten Studierenden absolvieren ein Bachelorstudium, unabhängig von der Art der Hochschule. An den Universitäten und Privatunis besteht neben Bachelor und Master auch die Möglichkeit, ein Diplom- oder ein Doktoratsstudium abzuschließen.



An den österreichischen Fachhochschulen sind Studienfächer in Technik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften am beliebtesten. Die meisten Studienanfängerinnen und -anfänger gab es im Studienjahr 2019/20 im Bereich Technik und Ingenieurswissenschaften, die meisten Abschlüsse in den Wirtschaftswissenschaften.



An den öffentlichen Universitäten sind mit jeweils über 20 Prozent die meisten Studierenden für geistes- und kulturwissenschaftliche Studien inskribiert, gefolgt von ingenieurwissenschaftlichen Studien. Während der Anteil der Frauen in den Geistes- und Kulturwissenschaften mit knapp 70 Prozent überwiegt, zeigt sich in den Ingenieurwissenschaften ein gegenteiliges Bild. In den Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschafen ist es zwischen den Geschlechtern ausgeglichener.



Insgesamt gibt es in Österreich 57 Hochschulen, darunter 22 Universitäten, 21 Fachhochschulen und 16 Privatuniversitäten. Mehr als jede dritte Hochschule befindet sich in der Bundeshauptstadt Wien.



(Anika Dang, 10.2.2021)