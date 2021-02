Der Vorarlberger Musiker, Autor und Filmemacher über die Liebe, die Siebzigerjahre in Vorarlberg und seine Modesünden

Er ist Musiker, Schriftsteller, Filmemacher: Reinhold Bilgeri Hits waren über viele Jahre in den österreichischen Charts, sein Roman "Atem des Himmels" wurde ein Bestseller, 2017 drehte er einen Spielfilm über den Ex-Skirennläufer Erik Schinegger. Vor kurzem kam sein Buch "die Liebe im leisen Land heraus." In der siebten Folge des STANDARD-Podcasts "Feierabend" erklärt der gebürtige Vorarlberger im Gespräch mit Anne Feldkamp und Michael Hausenblas, was er über die Liebe denkt, warum er kein Problem mit Powerballaden hat und nach wie vor nachtaktiv ist. (red, 10.2.2021)

Reinhold Bilgeri Foto: Christian Fischer