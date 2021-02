Projekt "Ich bin Sophie Scholl" soll am 9. Mai starten, die Rolle der Widerstandskämpferin übernimmt Luna Wedler

Die Rolle der Scholl übernimmt Luna Wedler (Netflix-Serie "Biohackers"). Foto: EPA / ALEXANDRA WEY

Stuttgart –Sophie Scholl musste 1943 sterben, weil sie sich gegen den Nationalsozialismus erhoben hatte. Wie aber wäre ihr Leben verlaufen, hätte sie sich in ihrem letzten Lebensjahr auf Instagram mitteilen können? Unter dem Titel "Ich bin Sophie Scholl" stellte sich der deutsche Sender SWR dieser Frage und holte die Widerstandskämpferin ins mediale Leben von heute. "Ich bin Sophie Scholl" soll im Umfeld ihres 100. Geburtstags am 9. Mai beginnen und täglich Inhalte anbieten.

Briefe und Aufzeichnungen

Basis für das neue Projekt sind laut SWR die Briefe und Aufzeichnungen, die Scholl von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrichtung schrieb und die einen intimen Einblick in ihren Alltag gewähren. Die Rolle der Scholl übernimmt Luna Wedler (Netflix-Serie "Biohackers"). Sie spielt die am 18. Februar 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommene Widerstandskämpferin. Nachdem sie bei einer Flugblattverteilung der "Weißen Rose" an der Münchner Universität gemeinsam mit ihrem Bruder Hans festgesetzt wurde, wurde sie vier Tage später mit ihrem Mitstreiter Christoph Probst von den Nazis hingerichtet. (APA, 5.2.2021)