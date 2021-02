Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) macht jetzt auch die Familienagenden mit. Foto: apa / georg hochmuth

Als Christine Aschbacher am Abend des 9. Jänner, ein Samstag, ihren Rücktritt bekanntgibt, läuft im Hintergrund längst die Suche nach Nachfolgern. Arbeit? Familie? Jugend? Wer könnte die Agenden übernehmen? Schnell ist klar: In der Krise muss ein ausgewiesener Experte zum Arbeitsminister bestellt werden, alles andere wäre peinlich. Martin Kocher, zu der Zeit noch Chef des Instituts für Höhere Studien, sagt zu. Und das Familienthema? Passt doch ins Frauen- und Integrationsressort. Oder?

Ministerin Susanne Raab, schwanger, was der Kanzler schon weiß, aber damals öffentlich noch nicht bekannt ist, erklärt sich bereit. Am 10. Jänner, weniger als 24 Stunden nach Aschbachers Rücktritt, wird die Rochade verkündet. Seit Anfang dieser Woche ist Raab, 36, hochoffiziell Bundesministerin für Frauen, Gleichstellung, Integration, Familie und Jugend. Man könnte sagen: Sie führt jetzt eines der Kernressorts inmitten der Pandemie.

Historisches Beiwerk

Denn die Krise findet nicht nur in den Heimen, Spitälern und am Arbeitsmarkt statt, sondern hinter jeder Hausfassade. Die Belastung in Familien war selten so hoch wie jetzt. Frauen, vor allem Mütter, geben in Befragungen an, die Situation als besonders herausfordernd wahrzunehmen. Was kann eine gute Familienministerin also tun? Und was hat Raab tatsächlich vor?

Das Familienressort war historisch immer schon Beiwerk. Als es 1984 eingeführt wurde, hängte es einige Jahre beim Konsumentenschutz, dann lange bei der Umwelt, später bei der Gesundheit, der Wirtschaft und zuletzt eben bei den Arbeitsagenden.

Versuch einer Modernisierung

Es war also außergewöhnlich, als Michael Spindelegger im Jahr 2014 die Meinungsforscherin Sophie Karmasin als Ressortchefin für ein eigenes Familien- und Jugendministerium auswählte. Nicht nur, weil Karmasin eine Quereinsteigerin war und wenige Wochen zuvor noch die Wahlkampfdebatten kommentiert hatte. Spindeleggers Idee war, "das Familienthema zu modernisieren. Das war das Setting und der Auftrag", sagt Karmasin heute dem STANDARD. Durchaus gegen parteiinternen Widerstand, aber mit nachhaltigem Erfolg, wie Karmasin findet. Den Ausbau der Kinderbetreuung wolle etwa heute "keiner mehr zurückschrauben".

Sophie Karmasin wurde als Quereinsteigerin in die Regierung geholt. Heute arbeitet sie wieder in der Meinungsforschung. Foto: apa / georg hochmuth

Allzu progressiv durfte sich freilich auch Karmasin nicht geben: Als parteifreie Ministerin trat sie, ganz auf Parteilinie, gegen die Ehe für alle auf. Erst Jahre später setzte sie der Verfassungsgerichtshof per Urteil gegen den Willen der Volkspartei durch. So viel zum modernen Familienbild.

Freilich gilt es für Familienminister auch stets, mit der ihnen zugewiesenen Sektion zurechtzukommen. Für Karmasin war das "keine einfache Übung". Denn der ständige Wechsel von Ministerium zu Ministerium macht etwas mit einem Team. "Zusätzlich", sagt die Ex-Ministerin, seien die Beamten "von der Grundhaltung nicht unbedingt auf der modernen Welle" gesurft.

"Symbol der Retraditionalisierung"

Gabriele Heinisch-Hosek war damals als rote Frauenministerin Karmasins Gegenüber. Sie hat wenig Hoffnung, dass die damals eingeleiteten Modernisierungsschritte unter Raab fortgesetzt werden: "Ihr Familienbild ist ein retraditionalisiertes, klassisches." Die Parteispitze stehe für "Konservativismus, ein traditionelles Familienbild, und sie hat absolut keinen Schimmer von moderner Familienpolitik". Dass die Frauen- und Familienagenden nun in einer Hand sind, hält Heinisch-Hosek für gefährlich. Die Zusammenlegung sei "ein Symbol der Retraditionalisierung".

Gabriele Heinisch-Hosek sieht die Vereinigung von Frauen- und Familienagenden in der Regierung als "ein Symbol der Retraditionalisierung". Foto: apa / georg hochmuth

Aber was ist in solch symbolträchtigen Ressorts überhaupt möglich? Sind Themen wie Familie, Frauen, Gleichstellung, Integration oder Jugend eigentlich nicht viel mehr PR-Agenden? Kaum reeller Gestaltungsspielraum, viel Blabla?

Frauen, Familie, Probleme

"PR ist das falsche Wort", sagt ein ehemaliger Regierungsmitarbeiter. "Aber allein die Größe des Frauen- und Familienressorts würde kein eigenes Ministerium rechtfertigen."

Raab selbst sieht das erwartungsgemäß anders. Gerade die Familienagenden seien mit einem hohen Budget und einem breiten Aufgabenspektrum verbunden, in dem Bereich könne man an vielen Stellschrauben drehen, sagt die Ministerin. Sie habe schon zuvor eng mit Aschbacher zusammengearbeitet. Für das Thema brenne sie. Der Problematik der vereinten Ressorts, weil Familienpolitik eben explizit nicht nur Frauenpolitik sein soll, sei sie sich bewusst. "Aber oft sind Frauenprobleme eben Familienprobleme, das kann man auch nicht wegreden."

Keine Feministin

Raab wuchs im beschaulichen Ampflwang im Hausruckwald in Oberösterreich auf. Sie und ihre Schwester waren in ihrer Familie die Ersten, die studierten. Die heutige Ministerin belegte Rechtswissenschaften und Psychologie. Sie wird Beamtin in Kurz’ Integrationsressort – und das Thema ihr Kerngebiet. Raab lebt den restriktiven Kurs der türkisen ÖVP von Beginn an, als progressiv galt sie nie. Auch heute, als Frauenministerin, will sie sich nicht "Feministin" nennen.

Die Abschiebung der Familien, die derzeit die türkis-grüne Koalition belasten, hält Raab für richtig. In der Verwaltung habe sie immer wieder solche Fälle und Schicksale miterlebt. Die Gerichte müssten entscheiden, das haben sie, Punkt.

Bewusstsein schaffen

Aber Raab habe mit ihrem Ressort noch viel vor, sagt sie. Derzeit sei natürlich die Krise im Fokus, als Kanzleramtsministerin sitze sie häufig mit am Verhandlungstisch, am Abend, an Wochenenden, auch wenn sie nach außen hin seltener auftrete als die direkt zuständigen Kollegen. Die Jugendarbeitslosigkeit und wie Familien gut durch die Krise kommen, das seien die aktuellen Schwerpunkte.

Darüber hinaus sehe sie es aber vor allem als ihre Aufgabe, Bewusstsein zu schaffen: Mehr Frauen motivieren, in technische Berufe zu gehen oder Bürgermeisterin zu werden; Burschen früh vermitteln, dass Familienarbeit sie genauso viel angeht wie ihre Freundinnen. Konkret wird sie noch nicht, wenn sie über diese Themen spricht.

Verpflichtendes Pensionssplitting

Sie selbst möchte nach der Geburt ihres Babys über den Sommer zu Hause bleiben, danach geht ihr Mann in Karenz. "In dem Bereich braucht es definitiv mehr männliche Vorbilder", gesteht Raab.

Klar ist in jedem Ressort: Natürlich sind Ministerinnen und Minister an das Koalitionsprogramm gebunden. Große, überraschende Würfe sind rar. Derzeit verhandelt die ÖVP mit den Grünen die Details für das geplante verpflichtende Pensionssplitting: Wer arbeitet, während der andere mit einem Kind zu Hause ist, soll für diese Zeit seine im Pensionskonto eingetragene Gutschrift teilen. Das wird in diesem Bereich wohl die größte Neuerung der kommenden Zeit. (Katharina Mittelstaedt, Sebastian Fellner, 6.2.2021)