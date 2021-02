TV-Tagebuch

Tod am Beifahrersitz: Dresdner "Tatort" am Sonntag

Morde im Rettungswagen – der "Tatort" nähert sich gewissen, auch in der Fernsehwelt nicht mehr zu verschweigenden Relitäten an – am Sonntag, 20.15 Uhr, ORF und ARD

Birgit Baumann