Robinhood bewirbt jene Investoren, die zuvor gesperrt wurden. Foto: AFP/Olivier Douliery

Am Sonntag findet mit dem Super Bowl 2021 erneut die wahrscheinlich größte Sportveranstaltung der USA statt. Das Spektakel ist bekannt für die berühmte Halbzeitshow, in der neben Musikeinlagen auch zahlreiche teuer bezahlte Werbespots präsentiert werden. Dieses Jahr ist zum ersten Mal die Trading-App Robinhood vertreten, die mit ihrer Werbung ebendiese Amateur-Investoren feiern will, denen sie kurz zuvor den Handel mit Gamestop-Aktien verboten hat.

Mit der Platzierung während des Super Bowls handelt es sich um die wahrscheinlich größte in Robinhoods Firmengeschichte. Sie soll die Idee transportieren, dass jeder ein Investor sein kann, berichtet "The Verge". Ebendiese Botschaft ist zwar seit Jahren zentraler Bestandteil der Firmenpositionierung, mit den Ereignissen rund um den Videospiel-Einzelhändler Gamestop zog die Plattform allerdings den Unmut hunderttausender Kunden auf sich.

Robinhood

Handel eingeschränkt

Eine Woche bevor der Handel mit allen Aktien eingeschränkt wurde, die in Verbindung mit dem r/Wallstreetbets-Subreddit stehen, gab es nämlich ein vorübergehendes Kaufverbot für Gamestop-Aktien. Erboste Nutzer riefen daraufhin unter anderem dazu auf, Robinhood in Googles App Store mit schlechten Bewertungen zu überhäufen, was weitere Negativpresse für die App bedeutete.

Zudem ist die Trading-Plattform aufgrund ebendieser Kontroversen mit zahlreichen Klagen konfrontiert. Zusätzlich rief die demokratische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez den US-Kongress dazu auf, Robinhood zu untersuchen. Die Plattformbetreiber behaupten unterdessen, dass ihnen die Einschränkungen auferlegt worden seien.

Verschwiegene Kontroversen

Im Super-Bowl-Werbespot ist von diesen Ereignissen nichts zu sehen, gerade so, als wären die letzten Wochen gar nicht passiert. Laut einem CNBC-Bericht sagte Robinhoods Marketingchefin Christina Smedley, dass die Werbung entworfen worden sei, damit die Menschen mehr über die App lernen. "Das ist eine tolle Bühne für uns, um die Menschen daran zu erinnern, wofür wir stehen. Und um sie daran zu erinnern, warum die Firma überhaupt gegründet wurde", sagte Smedley.

Die Kommentare unter dem bereits auf Youtube verfügbaren Werbespot sind allerdings trotz allem deaktiviert. Ein entsprechender Beitrag auf Twitter zeigt jedoch, dass noch immer Kritik aufkommt. Thema ist und bleibt die Gamestop-Kontroverse. (mick, 5.2.2021)