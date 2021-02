In der Netflix-Serie "Immer für dich da" sind Tully und Kate (Katherine Heigl, li., und Sarah Chalke) Freundinnen von Kind auf und in der Vergangenheit durch dick und dünn gegangen – aber nun kommt ein fescher Lover, und nichts ist mehr, wie es vorher war. Kreisch! Foto: Netflix

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Hochwasserschutz im Eferdinger Becken. / Geruchsbelästigung durch Hanfpflanzen in Graz-Puntigam. / Lebensversicherung. Bis 18.20, ORF 2

19.20 INTERVIEW

Happy End, Mr. Obama Der frühere US-Präsident spricht mit dem Journalisten Claus Kleber über seinen persönlichen Blick auf den amerikanischen Traum, ein zerrissenes Land und Perspektiven. Bis 20.00, 3sat

21.10 DOKUMENTATION

Zeitgeschichte: Der blutige Februar 1934 Andreas Novak zeichnet die politische Zangenbewegung gegen die Sozialdemokratie nach, die sich mit der Ausschaltung von Parlamentarismus und demokratischen Staatsstrukturen synchronisiert und den Weg in die Diktatur des autoritären, christlichen Ständestaates ebnete. Bis 22.05, ORF 3

21.55 OLDTIMER

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, USA 2008, Steven Spielberg)Nur 19 Jahre ließ Steven Spielberg seine Fans warten, bevor er den abenteuerhungrigen Archäologieprofessor auf seine vierte Schatzsuche schickte. Das Dritte Reich ist untergegangen, der Kalte Krieg beginnt. Herr Jones macht sich mit dem jungen Zögling Mutt (Shia LaBeouf) im südamerikanischen Urwald auf die Suche nach sagenumwobenen Kristallschädeln – verfolgt von Sowjetagentin Cate Blanchett. Trotz bizarrer Wendungen macht die nostalgische Action ebenso gute Laune wie der agile Harrison Ford. 23.50, ORF 1

21.55 SCHLAGERSTAR

Hier ist ein Mensch: Peter Alexander Zum zehnten Todestag erinnert der ORF in dieser 2015 entstandenen Doku an die glanzvollen Auftritte des Entertainers, Menschenfreunds und Fliegenfischers sowie an eine Zeit, in der man sich für die Peter-Alexander-Show gestriegelt und gekampelt vor den Fernseher setzte. Bis 23.35, ORF 2

23.45 MAGAZIN

Philosophie Wer entscheidet im Rahmen einer Epidemie über den Zugang zu Beatmungsplätzen? Die Philosophieprofessorin Frédérique Leichter-Flack zeigt Gewissensfragen auf. Bis 0.15, Arte

STREAMINGTIPPS

FREUNDINNEN

Immer für dich da Freundinnen fürs Leben: Tully (Katherine Heigl, Grey’s Anatomy) und Kate (Sarah Chalke, Roseanne) sind Freundinnen fürs Leben – bis ein Verrat für ein vorzeitiges Ende sorgt. Schmonzette für Eskapismusbedürftige. Netflix

WINTER IS COMING

The Head Natur ist nicht das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen. Wie wahr! Diese sechsteilige Ökothrillerhorrorshow aus dem Hause HBO Max zeigt es vor: In einer Forschungsstation in der Antarktis hat nur eine Wissenschafterin den Winter überlebt. Aber was ist passiert? Grausiges, aber sehen Sie selbst – ab Sonntag. Starzplay

HAIFISCHBECKEN POLITIK

Roadkill Peter Lawrence hat eine große Zukunft vor sich. Glaubt er. Der konservative Justizminister hat jedoch ein paar Leichen im Keller, eine Journalistin fördert diese zutage. Politik als Schlangengrube mit Hugh Laurie in vier BBC-Teilen. Magenta

DIE BESTE SERIENMUTTER

Malcolm in the Middle Gut, das ist gutes, altes Serienfernsehen, aber: Erstens braucht es in Zeiten wie diesen Rückzugspunkte, Malcolm bietet solche zuhauf. Und zweitens gilt es Cloris Leachman zu betrauern. Die US-Schauspielerin war in der Serie Lois’ eiserne Königinmutter. Sie starb vergangene Woche im Alter von 94 Jahren. Amazon (Doris Priesching, 6.2.2021)