Bildungsminister in der Pressestunde, Vox Pop, Die großen Mythen, Diknu Schneeberger Trio feat. Christian Bakanic, Valerian und die Stadt der tausend Planeten, Tod von Freunden und Radiotipps

Erleidet einen Schlaganfall und kehrt halbseitig gelähmt nach Hause zurück, wo sich ihr Mann um sie kümmert: Emmanuelle Riva in "Liebe", ORF 2, 23.05 Uhr. Foto: ORF / Wegafilm

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Heinz Faßmann Fragen an den Bildungsminister stellen Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Matthias Westhoff vom ORF. Bis 12.00, ORF_2

12.05 MAGAZIN

Vox Pop: Mittelstand – Vom Aussterben bedroht? Der Mittelstand war einst Synonym wirtschaftlichen Wohlstands und Garant einer gewissen Stabilität, heute ist er in seiner Existenz bedroht. Kann sich eine Gesellschaft ohne den Rettungsring einer soliden Mittelschicht über Wasser halten? Bis 12.50, Arte

12.50 DOKUMENTATIONSREIHE

Die großen Mythen – Die Odyssee Die Doku-Reihe über das antike Griechenland begibt sich auf eine Suche nach den Gründungs mythen unserer Zivilisation. Dieses Mal geht es um Odysseus und den Zorn der Götter. Bis 13.45, Arte

19.00 KONZERT-STREAM

Diknu Schneeberger Trio feat. Christian Bakanic Der Meister des Gypsy Jazz tritt mit seinem Gitarristenkollegen Julian Wohlmuth und Bassist Martin Heinzle in der Wiener Sargfabrik auf. Verstärkung am Akkordeon kommt von Christian Bakanic. Bis 20.10, Okto

20.10 DOKUMENTATION

Der Stoff, aus dem Träume sind (A 2019, Michael Rieper, Lotte Schreiber) In Zeiten, in denen leistbares Wohnen zur Rarität wird, lassen Michael Rieper und Lotte Schreiber in ihrem Dokumentarfilm Menschen zu Wort kommen, die sich ihre Wohnträume mit relativ geringen finanziellen Mitteln erfüllen konnten. Bis 21.50, Okto

20.15 SCIENCE-FICTION

Valerian und die Stadt der tausend Planeten (Valerian and the City of a Thousand Planets, F 2017, Luc Besson) Cara Delevingne und Dane DeHaan sorgen inmitten der Aliens als Spezialagenten für Recht und Ordnung. Grellbunte Space-Opera von Luc Besson. Bis 22.05, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Corona-Krise und Koalitionskrach – Ist das Vertrauen verspielt? Gäste bei Claudia Reiterer: Gaby Schwarz (ÖVP), Stefan Kaineder (Die Grünen), Susanne Fürst (FPÖ), Konrad Paul Liessmann (Philosoph) und Kathrin Stainer-Hämmerle (Politologin). Bis 23.05, ORF 2

22.15 SERIE

Tod von Freunden (1/4) (D 2021, Friedemann Fromm) Das auf den ersten Blick idyllische gemeinsame Leben einer deutschen und einer dänischen Familie gerät mit dem Verschwinden eines Kindes aus den Fugen. Die vier Episoden fokussieren auf jeweils andere Protagonisten. Bis 0.10, ZDF

23.05 KAMMERSPIEL

Liebe (Amour, F/D/A 2012, Michael Haneke) Michael Hanekes intimes Kammerspiel über das Altern und Sterben eines bürgerlichen Paars. Mit Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant. Bis 1.10, ORF 2