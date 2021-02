Die Hoffnung für eine neue Regierung liegen bei "Super Mario" Draghi. Foto: EPA/ANGELO CARCONI

Rom – Der mit der Regierungsbildung in Italien beauftragte Mario Draghi braucht mehr Zeit, um zu klären, ob es zu einem Expertenkabinett oder doch wieder zu einer politisch besetzten Regierung mit Ministern aus den Reihen verschiedener Parteien kommt. Die Verhandlungen darüber in Rom laufen auf Hochtouren. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) trifft am heutigen Samstag eine Delegation der stärksten Einzelpartei im Parlament, der Fünf-Sterne-Bewegung.

Der Delegation gehört auch der Gründer der populistischen Bewegung, der Starkomiker Beppe Grillo, an. Sollte sich die einst stark europakritische Partei dazu entschließen, eine Regierung um "Mr. Euro" zu unterstützen, wäre dies ein großer Erfolg für Draghi. Mit 300 von 900 Parlamentariern ist die Fünf-Sterne-Bewegung die entscheidende Kraft, will Draghi eine breite Mehrheit um sich scharen.

Fünf-Sterne-Bewegung will Politikerkabinett

Die Fünf-Sterne-Bewegung verlangt jedoch, dass der Ex-EZB-Chef ein Politikerkabinett und keine Expertenregierung bildet. Damit könnte sie auch in der neuen Regierung einige Ministerposten übernehmen. "Draghi ist zweifellos eine angesehene Persönlichkeit. Wir werden ihm zuhören, es ist unsere Pflicht, das zu tun", erklärte der scheidende Außenminister Luigi Di Maio, Spitzenpolitiker der Fünf Sterne. Di Maio sprach sich für den Erhalt der Mitte-Links-Allianz mit den Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) aus. Bis zur gegenwärtigen Regierungskrise hatten die Fünf Sterne und die PD unter dem parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gemeinsam regiert.

Nach Ende der ersten Runde politischer Gespräche am Samstagnachmittag plant Draghi eine zweite Serie von Konsultationen. Dabei will er auch die Sozialpartner treffen. Die zweite Konsultationsrunde beginnt am Montag. Nicht ausgeschlossen wird, dass "Super Mario", wie Draghi von italienischen Medien gern bezeichnet wird, inzwischen schon an einer möglichen Ministerliste feilt, die er den Parteien nächste Woche unterbreiten wird.

Auch Lega gegen Expertenregierung

Ex-Verfassungsgerichtspräsidentin Marta Cartabia kommt fürs Justizministerium infrage, sollte sich Draghi für ein Expertenkabinett entscheiden. Spekuliert wird auch, dass der zurückgetretene Premier Conte künftig Außenminister sein könnte. Ein Ministerposten dürfte Gerüchten zufolge auch für EU-Wirtschaftskommissar und Ex-Premier Paolo Gentiloni vorgesehen sein.

Die oppositionelle Rechtspartei Lega gab zu verstehen, dass sie mit eigenen Ministern in die Regierung einsteigen könnte, sollte Draghi sich für ein politisches Kabinett entscheiden. Italien habe bereits genug schlechte Erfahrungen mit Expertenregierungen gemacht, sagte Lega-Chef Matteo Salvini. Damit bezog er sich auf die Regierung des Ex-EU-Kommissars Mario Monti (2011-2013), der in Italien eine drakonische Sparpolitik verfolgte. (APA, 6.2.2021)