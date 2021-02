Garmisch-Partenkirchen – Vincent Kriechmayr reist als Topfavorit im Super-G zur alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Der Oberösterreicher gewann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen und baute seinen Vorsprung in der Disziplinwertung weiter aus. Zweiter wurde Olympiasieger Matthias Mayer (+0,17 Sek.), Dritter der Schweizer Marco Odermatt (+0,49). Max Franz landete auf Platz sechs (+0,70) und könnte sich nach dem Abfahrts- auch das Super-G-WM-Ticket geschnappt haben.

Das riskiert man alles, und am Ende bekommt man einen Stein. Foto: APA/EPA/Philipp Guelland

Für den 29-jährigen Kriechmayr war es der zweite Sieg in Folge in dieser Disziplin nach jenem in Kitzbühel sowie sein insgesamt achter Weltcuperfolg, der sechste im Super-G. Mayer kam im sechsten Speed-Rennen in Folge auf das Stockerl. Er macht damit immer weiter auch im Gesamtweltcup Boden gut, ist hinter Alexis Pinturault (FRA/924), der das Rennen in Garmisch zugunsten der WM-Vorbereitung ausließ, Odermatt (699) und seinem Kärntner Landsmann Marco Schwarz (666) bereits auf Platz vier (604).

Kriechmayr wusste schon nach dem Abschwingen, dass das eine Topplatzierung wird. "Vor mir waren Hochkaräter am Start. Ich wusste, wenn ich mit Nummer fünf in Führung bin, ist es auf alle Fälle eine gute Leistung gewesen. Ich fühle mich im Super-G sehr gut", sagte er im ORF-TV. Bei der WM werde er aber nicht der einzige Favorit sein. "Heute war das auch nicht so ein klares Rennen, Mothl war dicht hinter mir. Wir fühlen uns beide sehr gut zur Zeit."

Zur möglichen kleinen Kristallkugel meinte Kriechmayr: "In den letzten Jahren habe ich sie mir immer zum Ziel gesetzt und bin knapp gescheitert. Ich möchte Rennen gewinnen, Angriff ist die beste Verteidigung." Er geht mit 101 Punkten Vorsprung auf Mayer in das Saisonfinale in Kvitfjell und Lenzerheide.

Gut dabei: Max Franz als Sechster. Foto: APA/AP/Tacca

Einen Lauf hat derzeit in beiden Speed-Disziplinen Mayer: "Ich habe ein gutes Gefühl am Ski, kann attackieren und trotzdem mit Lockerheit fahren. Ich habe es heute ganz klar in der Zielkurve verloren. Vinc ist super gefahren, Gratulation." Franz war sehr zufrieden, dass er zwei gute Ergebnisse runtergebracht hatte, in der Abfahrt war er ja Vierter geworden, es war knapp vor dem Saisonhighlight sein jeweils bestes Saisonergebnis. "Vielleicht hat es auch den Druck gebraucht, ich weiß es nicht. Endlich habe ich zwei Fahrten ohne großen Bock runtergebracht. Das tut gut."

Der WM-Super-G steht bereits am Dienstag auf dem Programm. Das ÖSV-Quartett werden Kriechmayr, Mayer sowie wohl zwei aus dem Trio Franz, Christian Walder und Stefan Babinsky bilden. Letztere zwei verpassten am Samstag die Top 15 deutlich. Fix nicht in Cortina mit dabei sein wird Hannes Reichelt, der nach 45 Läufern unmittelbar hinter Daniel Danklmaier 17. war. "Das war es definitiv mit der WM. Ich habe auch immer gesagt, ich will nur zur WM fahren, wenn ich konkurrenzfähig bin. Ich werde nach der Saison entscheiden, wie es weitergeht", sagte der 40-jährige Reichelt.

Der Super-G auf der Kandahar war Neuland für die meisten Alpin-Herren, denn normalerweise finden in Garmisch Abfahrt und Riesentorlauf statt. Coronabedingt werden die Speed- und Technik-Trosse in diesem Winter aber weitgehend getrennt. (APA; 6.2.2021)

Ergebnis

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:12,68

2. Matthias Mayer (AUT) 1:12,85 +0,17

3. Marco Odermatt (SUI) 1:13,17 +0,49

4. Nils Allegre (FRA) 1:13,25 +0,57

5. Christof Innerhofer (ITA) 1:13,36 +0,68

6. Max Franz (AUT) 1:13,38 +0,70

7. Loic Meillard (SUI) 1:13,42 +0,74

8. Dominik Paris (ITA) 1:13,44 +0,76

9. Beat Feuz (SUI) 1:13,45 +0,77

10. Romed Baumann (GER) 1:13,46 +0,78

10. Gino Caviezel (SUI) 1:13,46 +0,78

12. Travis Ganong (USA) 1:13,54 +0,86

13. Kjetil Jansrud (NOR) 1:13,62 +0,94

13. Andreas Sander (GER) 1:13,62 +0,94

15. Felix Monsen (SWE) 1:13,75 +1,07

15. Daniel Danklmaier (AUT) 1:13,75 +1,07

17. Hannes Reichelt (AUT) 1:13,78 +1,10

18. Simon Jocher (GER) 1:13,82 +1,14

19. James Crawford (CAN) 1:13,87 +1,19

20. Stefan Babinsky (AUT) 1:13,96 +1,28

21. Brodie Seger (CAN) 1:14,11 +1,43

22. Christian Walder (AUT) 1:14,13 +1,45

23. Blaise Giezendanner (FRA) 1:14,18 +1,50

24. Johan Clarey (FRA) 1:14,21 +1,53

25. Miha Hrobat (SLO) 1:14,32 +1,64

26. Matteo Marsaglia (ITA) 1:14,33 +1,65

27. Ralph Weber (SUI) 1:14,36 +1,68

28. Bostjan Kline (SLO) 1:14,39 +1,71

28. Stefan Rogentin (SUI) 1:14,39 +1,71

30. Emanuele Buzzi (ITA) 1:14,48 +1,80

weiter:

35. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:14,84 +2,16

Gesamtwertung (nach 27 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 924

2. Marco Odermatt (SUI) 699

3. Marco Schwarz (AUT) 666

4. Matthias Mayer (AUT) 604

5. Loic Meillard (SUI) 562

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 544

8. Vincent Kriechmayr (AUT) 515

9. Beat Feuz (SUI) 487

10. Filip Zubcic (CRO) 484

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 443

12. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 405

13. Dominik Paris (ITA) 376

14. Clement Noel (FRA) 373

15. Manuel Feller (AUT) 372

Super-G Herren (5):

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 341

2. Matthias Mayer (AUT) 240

3. Mauro Caviezel (SUI) 225

4. Marco Odermatt (SUI) 218

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172

6. Kjetil Jansrud (NOR) 160

7. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 140

8. Andreas Sander (GER) 137

9. Christian Walder (AUT) 134

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 132

11. Christof Innerhofer (ITA) 132

12. Nils Allegre (FRA) 111

13. Romed Baumann (GER) 101

14. Travis Ganong (USA) 98

15. Max Franz (AUT) 90



Mannschaft Herren (27):

1. Schweiz 4024

2. Österreich 3931

3. Frankreich 2866

4. Norwegen 2568

5. Italien 1453

6. Deutschland 1416

7. USA 964

8. Kroatien 539

9. Slowenien 481

10. Kanada 313

Nationencup (49):

1. Schweiz 7408

2. Österreich 6659

3. Italien 4453

4. Norwegen 3547

5. Frankreich 3543

6. USA 2298

7. Deutschland 1769

8. Slowakei 1079

9. Slowenien 1038

10. Kanada 787