Hin und Her am Parkett während des Spiels der Brooklyn Nets gegen die Toronto Raptors nach positivem Test einer Kontaktperson

Manchmal da, manchmal nicht: Kevin Durant.

Foto: APA/AP/Franklin II

New York – Basketball-Star Kevin Durant hat am Freitag ein verwirrendes Hin und Her erlebt. Wegen des Corona-Protokolls der NBA durfte der Spieler der Brooklyn Nets bei der Niederlage gegen die Toronto Raptors (117:123) zunächst nicht mitwirken, dann doch und ab dem dritten Viertel definitiv nicht mehr.

Die NBA erklärte, dass eine Person, mit der Durant vor dem Spiel Kontakt gehabt hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Allerdings sei das Ergebnis der Probe zunächst unklar gewesen, weshalb Durant als Vorsichtsmaßnahme erstmals in seiner bereits langen NBA-Karriere nicht in der Startformation stand. Als die Testresultate eindeutig waren, musste Durant wieder vom Parkett.

"Es ist hart, Kevin Durant zweimal in einer Nacht zu verlieren", sagte Nets-Trainer Steve Nash nach dem dritten Viertel. Auch Durant meldete sich noch während des Spiels auf Twitter: "Free me" ("Lasst mich frei"), schrieb er kurz und knapp. Durant hatte bereits im Jänner mehrere Spiele verpasst, weil er Kontaktperson einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person war. Wie lange er nun ausfällt, ist offen. (APA; 6.2.2021)



NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 113:114

Orlando Magic – Chicago Bulls 123:119

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 117:123

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 105:123

Charlotte Hornets – Utah Jazz 121:138

Miami Heat – Washington Wizards 122:95

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 103:106

Phoenix Suns – Detroit Pistons 109:92

Los Angeles Clippers – Boston Celtics 115:119