Mediziner revolutionierte die Therapien für leukämiekranke Kinder, er verstarb 93-jährig an Covid-19

US-amerikanische Medien berichteten, dass der Mediziner am 1. Februar verstorben war. Foto: DER STANDARD

Houston (Texas) – Der amerikanische Krebs-Pionier Emil Freireich ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der TV-Sender ABC und die Zeitung "Houston Chronicle" berichteten übereinstimmend, dass Freireich bereits am vergangenen Montag im Alter von 93 Jahren gestorben ist. ABC nannte als Todesursache Covid-19. Der Mediziner, der über Jahrzehnte am Krebszentrum der Universität Texas in Houston praktizierte, gilt als Mitbegründer der modernen Krebsforschung.

Seine Arbeit revolutionierte die Therapien für leukämiekranke Kinder, deren Überlebenschancen Freireich extrem erhöhte. Auch die persönliche Geschichte des in Chicago geborenen Spezialisten dürfte zu seinem Karriereweg beigetragen haben: Freireich verlor dem "Houston Chronicle" zufolge in jungen Jahren wegen Leukämie eine Freundin. (APA, 6.2.2021)