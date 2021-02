Philipp Aschenwald wurde 16.. Foto: EPA/BILAN

Klingenthal – Österreichs Skispringer sind am Samstag beim Weltcup in Klingenthal nicht in die Top 15 gekommen. Der Tiroler Philipp Aschenwald wurde im Ersatzbewerb für Sapporo nach Halbzeitrang 13 als ÖSV-Bester nur 16., seine Landsleute Thomas Lackner und Stefan Kraft 18. bzw. 19. Weltcup-Punkte gab es auch für Michael Hayböck und Jan Hörl als 24. bzw. 27. Daniel Huber hatte die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. Es gewann Saisondominator Halvor Egner Granerud.

Der Norweger markierte bei seinem neunten Saisonsieg zweimal Bestweite und wies letztlich 12,6 Punkte Vorsprung auf dem zweitplatzierten Polen Kamil Stoch auf. Weitere 0,8 Zähler dahinter kam der Slowene Bor Pavlovic auf seinen ersten Weltcup-Podestplatz. Für Sonntag (14.30 Uhr, live ORF 1) ist ein weiterer Bewerb angesetzt. (APA, 6.2.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Klingenthal (Ersatz für Sapporo) vom Samstag:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 284,2 (140,5/141,5)

2. Kamil Stoch (POL) 271,6 (138,5/134,0)

3. Bor Pavlovcic (SLO) 270,8 (137,5/142,5)

4. Piotr Zyla (POL) 262,9 (137,5/131,0)

5. Anze Lanisek (SLO) 261,0 (139,5/131,0)

6. Dawid Kubacki (POL) 259,7 (138,5/131,5)

7. Pius Paschke (GER) 251,6 (126,5/137,5)

8. Robert Johansson (NOR) 251,4 (132,0/135,0)

9. Markus Eisenbichler (GER) 251,0 (135,0/134,5)

10. Yukiya Sato (JPN) 245,6 (127,0/137,0)

11. Ryoyu Kobayashi (JPN) 244,0 (133,0/128,0)

12. Johann Andre Forfang (NOR) 242,4 (126,0/136,0)

13. Daniel-Andre Tande (NOR) 241,7 (133,5/129,5)

14. Jakub Wolny (POL) 240,1 (126,5/136,0)

15. Keiichi Sato (JPN) 238,2 (128,0/134,0)

16. Philipp Aschenwald (AUT) 233,4 (129,0/127,5)

17. Michail Nasarow (RUS) 231,3 (130,0/126,0)

18. Thomas Lackner (AUT) 230,6 (126,0/131,5)

19. Stefan Kraft (AUT) 229,6 (125,5/127,0)

20. Simon Ammann (SUI) 229,2 (130,0/127,0)

21. Andrzej Stekala (POL) 224,8 (123,5/127,0)

22. Domen Prevc (SLO) 224,1 (126,0/127,5) 2

3. Antti Aalto (FIN) 223,8 (126,5/130,0)

24. Michael Hayböck (AUT) 219,7 (127,0/123,5)

25. Constantin Schmid (GER) 219,5 (128,5/122,0)

26. Naoki Nakamura (JPN) 219,4 (126,0/122,5)

27. Jan Hörl (AUT) 218,6 (127,0/124,0)

28. Martin Hamann (GER) 218,1 (128,0/123,5)

29. Ziga Jelar (SLO) 209,7 (125,0/119,0)

30. Klemens Muranka (POL) 209,3 (127,0/121,0)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

38. Daniel Huber

42. Daniel Fettner (beide AUT)