Es geht nach Graz. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat am Samstag die Verpflichtung von Kelvin Yeboah vermeldet. Der 20-jährige ghanaische Stürmer wurde von der WSG Tirol geholt, erhielt bei den Steirern einen Vertrag bis 2024 und ist bereits am Dienstag im Heimspiel gegen die SV Ried einsatzberechtigt. Yeboah brachte es in dieser Saison für die WSG auf vier Tore und fünf Assists.

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker freute sich über den Transfer. "Kelvin passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, hungrig und bringt die nötigen Eigenschaften mit, die wir uns für diese Position vorstellen. Bei der WSG hat er bewiesen, dass er riesiges Potenzial hat und wir sind bereit ihm die nötige Zeit in Graz zu geben, um sich bestmöglich zu entwickeln", wurde Schicker in einer Club-Aussendung zitiert.

Sprungbrett

WSG-Trainer Thomas Silberberger sprach in einer Vereins-Mitteilung von einem "herben Verlust. Kelvin war zuletzt in bestechender Form. Aber ich freue mich für ihn. Der Wechsel ist ein Beweis dafür, dass die WSG eine hervorragende Station ist, um sich in die Auslage zu spielen. Wir sind ein Ausbildungsverein, ein Sprungbrett." (APA, 6.2.2021)