Heute fällt die Entscheidung darüber, wie es mit dem Lockdown in Tirol weitergeht. Foto: APA/Helmut Fohringer

Innsbruck – "Das gibt die Datenlage nicht her." Mit diesem Satz versucht Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) derzeit eine Verlängerung oder gar Verschärfung des aktuellen Lockdowns für sein Bundesland abzuwehren. Darüber will man im Gesundheitsministerium bis Sonntagabend entscheiden. Grund für diese Erwägungen sind die in Tirol nachgewiesenen Virusmutationen. Vor allem das Auftreten der so genannten südafrikanischen Mutante B.1.531 in den Bezirken Schwaz, Kufstein, Innsbruck-Land sowie Innsbruck bereitet Fachleuten Sorge.

Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer, die auch die Bundesregierung in Sachen Coronavirus berät, hatte diese Woche die Tiroler Behörden für ihren Umgang mit der Virus-Mutante öffentlich kritisiert. Anstatt die Verbreitung der Mutante ernst zu nehmen und dementsprechend zu reagieren, "mauert und verschweigt" das Land, sagte von Laer im Gespräch mit der Tageszeitung Kurier. Sie warnte gar vor einem zweiten Ischgl, sollte man weiterhin untätig bleiben.

Tirol wehrt sich gegen Verschärfungen



Das offizielle Tirol reagierte entrüstet auf die wissenschaftliche Warnung der Expertin. Statt darauf einzugehen, wurde vom Land auf eigene Experten verwiesen, die von Laer widersprechen. Die Virologin selbst wird in Tirol seit ihrer Aussage massiv angefeindet und gibt keine Pressestatements mehr. Sie widerruft das Gesagte aber auch dezidiert nicht. Im Gesundheitsministerium scheint van Laers Warnung ebenfalls gehört worden zu sein. Dort laufen derzeit intensive Gespräche zum weiteren Vorgehen in Tirol. Bis zum Abend, so heißt es seitens des Ministeriums, ist mit einer Entscheidung zu rechnen. In Tirol erklärten vom Landeshauptmann abwärts bereits zahlreiche politische Entscheidungsträger, dass sie weitere Verschärfungen ablehnen.

Recherchen des STANDARD zeigen, dass die Warnungen der Wissenschafterin van Laer auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Denn die vom Land bemühte "Datenlage" ist alles andere als klar. Das Verhalten der Tiroler Behörden seit Bekanntwerden der bestätigten Mutationsfälle lässt vielmehr befürchten, dass man – wie schon vor einem Jahr – Informationen zurückhält, statt transparent zu informieren. Dabei sollte längst auch in Tirol klar sein, dass in einer Pandemie neben transparenter Information vor allem der Faktor Zeit zählt.

Das Schweigen der Behörden

Dass die südafrikanische Mutante B.1.531 in Tirol nachgewiesen wurde, haben nicht die Behörden publik gemacht, sondern der STANDARD am 23. Jänner. Das offizielle Tirol versuchte dann noch über Stunden diese Information durch Nicht-Bestätigung zurückzuhalten. Später räumte man ein, bereits seit dem Vortag über die Virus-Nachweise in einem Cluster im Skigebiet Hochfügen informiert gewesen zu sein. Warum man die Öffentlichkeit nicht informieren wollte, blieb bislang unbeantwortet.

Die Erzählung der Behörden zum Entdecken der Mutante lautet weiterhin: Im Zuge der Untersuchungen zum Skilehrer-Cluster mit der britischen Virus-Mutante in Jochberg Anfang des Jahres, habe Tirol 1000 positive PCR-Tests aus dem Unterland zur Sequenzierung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) nach Wien geschickt. Dort sei man dann zufällig auf die südafrikanische Mutante bei den Proben aus dem Bezirk Schwaz, sprich Zillertal, gestoßen.

Rätsel um Fallzahlen

Bis Freitag dieser Woche versuchte man in Tirol den Eindruck zu erwecken, dass die Südafrika-Fälle praktisch im Nachhinein entdeckt worden seien. Es besteh aber keine akute Gefahr mehr, da man die Infektionslage gut im Griff habe. 75 Fälle seien nachgewiesen worden, aber nur mehr ein einziger sei positiv aktiv, so das Land Tirol am Freitag. Doch diese Information hielt schon am Freitag einer Überprüfung nicht stand. Es gibt deutlich mehr aktiv positive Fälle der Südafrika-Mutante in Tirol. Am Samstag bestätigte das Land dies. Plötzlich waren es 165 nachgewiesene Fälle allein im Bezirk Schwaz und davon acht aktiv positiv.

Nicht nur was die aktuellen Fallzahlen angeht, auch beim Contact Tracing tappt Tirol offenbar im Dunkeln. Nach offizieller Darstellung datiert der erste nachgewiesene Fall der Mutante B.1.531 in Tirol auf den 23. Dezember 2020. Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass es sich dabei um einen Patienten handelte, der im Vorfeld einer geplanten Operation den obligatorischen PCR-Test durchführen ließ. Er war eigentlich symptomfrei. Ein weiterer Mann im direkten Umfeld des Erstgenannten wurde danach ebenfalls getestet, er wies, wie spätere Untersuchungen nun zeigten, ebenfalls die Mutante auf.

Suche nach Fall null

Allein für den Zeitraum Ende Dezember 2020 bis in die erste Jännerwoche 2021 wurde die südafrikanische Mutante mittlerweile in zahlreichen Ortschaften im Zillertal und im Inntal nachgewiesen. Die Behörden geben auch Nachfrage keine oder kaum Informationen zu diesen Nachforschungen preis. Man verweist auf den Datenschutz. Doch genau diese Zusammenhänge wären wichtig, um nachvollziehen zu können, wie die Mutante ins Land kam und wie sie sich ausbreitet. Offiziell heißt es seitens der Landesbehörden: "Laut Laboranalysen ist es nach derzeitigem Stand in Tirol bis dato zu keiner exponentiellen Ausbreitung der Mutationsfälle gekommen."

Die Nachforschungen, wie die Mutation trotz Lockdowns ins Land kommen konnte, laufen bisher ergebnislos. Zwar dementierte Landeseinsatzleiter Elmar Rizzoli Gerüchte, wonach Südafrika-Golfurlauber infiziert zurückgekehrt seien, doch man musste mittlerweile auch einräumen, dass man weiterhin keinen Überblick dazu hat, wie viele Menschen zuletzt aus Südafrika eingereist sind: "Die Gesundheitsbehörden gehen grundsätzlich allen Hinweisen zu möglichen Auslandsreisen zu Erholungszwecken während des geltenden Lockdowns nach. Bei den Behörden bereits bekannten Fällen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium wird vorgenommen. Sollte im Zuge dieses Verfahrens eine Gesetzesübertretung festgestellt werden, wird eine Verwaltungsstrafe verhängt werden." Doch auch Im Jänner konnten Südafrikaurlauber weiter unbehelligt nach Tirol zurückkehren, wie Recherchen zeigen. Selbst wenn diese sich im Urlaubsland mit dem Virus infiziert hatten.

Die Verbindung zwischen den Clustern

Man habe das Infektionsgeschehen also im Griff. Allerdings legen Recherchen einen anderen Schluss nahe. So hatte seit Jahresbeginn selbst die Polizei im Zillertal mit einem Corona-Cluster in ihren Reihen zu kämpfen. Mindestens 21 Beamte haben sich infiziert, manche erkrankten schwer. Berichte zu einem Todesfall, der in direktem Zusammenhang mit der Covid-Erkrankung eines Beamten gestanden haben soll, werden von der Tiroler Exekutive allerdings nicht bestätigt.

Relevanter ist in dem Zusammenhang die weitere Infektionskette. Denn die Indizien deuten darauf hin, dass über Angehörige aus dem Polizei-Cluster das Virus ins Altenheim nach Münster, im benachbarten Bezirk Kufstein, gelangt ist. Dort kam es zeitnah zum Zillertaler Cluster bei der Seilbahn in Hochfügen zu insgesamt 41 Infektionen – davon 21 Bewohner und 20 Mitarbeiter. Drei Bewohner des Altenheimes, für die ein positives Testergebnis vorlag, sind mittlerweile verstorben.

Bislang, so die Auskunft des Landes, gibt es in Zusammenhang mit dem Altenheim Münster einen bestätigten Fall der südafrikanischen Mutation. Doch seit nunmehr zwei Wochen laufen die Sequenzierungen und noch immer steht das Ergebnis aus, wie die Behörden bestätigen: "Laut derzeit vorliegenden Informationen gibt es zu den Fällen im Altenheim Münster derzeit noch keinen endgültig von der Ages/Imba bestätigten Fall der südafrikanischen Mutation (durch Ganzgenom-Sequenzierung). In den vorgestuften Sequenzierungen deutet aber einiges auf SA-Mutationen hin. Mit einem endgültigen Ergebnis ist nach der letzten (und dritten) Sequenzierungsstufe demnächst zu rechnen."

Welche Zahlen zieht man heran?



Trotzdem vieles auf eine Verbreitung der Mutation in Tirol hinweist – mittlerweile wurden Fälle in mindestens vier Bezirken nachgewiesen – will man keine weiteren Verschärfungen der geltenden Corona-Maßnahmen akzeptieren. Die Tiroler Politik verweist dazu auf die Sieben-Tages-Inzidenz, derzufolge das Bundesland mit 104,7 tatsächlich gut dasteht. Nur Oberösterreich (83,9), Vorarlberg (97,7) und Wien (102,8) weisen derzeit bessere Zahlen auf.

Allerdings ändert sich dieses Bild, wenn man die Inzidenzen auf Bezirksebene betrachtet. Dort ist Tirol mit Lienz (285,2) im österreichischen Spitzenfeld zu finden. Negativer Sieger ist derzeit Hermagor in Kärnten (299,1), gefolgt von Tamsweg in Salzburg (286,4). Selbst im Burgenland kann Jennersdorf mit einer Inzidenz von 263,2 aufwarten. Wiener Neustadt kommt auf 248,8. In der Steiermark hat derzeit Deutschlandsberg mit 233,3 die rote Infektionslaterne, in Vorarlberg ist es Dornbirn mit 164,6.

In Tirol gehen die Bezirkszahlen derzeit weit auseinander. In Schwaz, dem Epizentrum der südafrikanischen Mutante, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Ages-Dashboard aktuell bei 155,3. In Landeck, das mit Ischgl im Frühjahr 2020 ein Hotspot war, liegt sie nun bei nur 60,8, der beste Wert in ganz Tirol.

Gerüchte um Teil-Abschottung Tirols

Aus dem Gesundheitsministerium, wo am Sonntagnachmittag noch "ein Arbeitsprozess mit allen zuständigen Behörden und mehreren Experten" lief, war nichts zu konkret geplanten Maßnahmen für Tirol zu erfahren. Allerdings berichtete die Kronen Zeitung, dass eine "Teil-Abschottung" geplant sei. Demnach seien Reisen in andere Bundesländer für Tiroler dann nicht mehr möglich. Skifahren solle nur mehr im eigenen Bundesland erlaubt sein. Aus Tirol kam dazu umgehend ein Dementi: Solche Pläne seien weder bekannt noch abgestimmt, ließ Landeshauptmann Platter wissen. (ars, 7.2.2021)