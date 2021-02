Am Sonntag zählte die Demonstration in der Innenstadt kaum Teilnehmer. In Salzburg und Freilassing wurde an der Grenze demonstriert

In Wien gab es keinen nennenswerten Andrang, in Salzburg versammelten sich an der Grenze zu Deutschland etwa 500 Menschen. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Wien – Auf geringes Interesse sind die Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Wien gestoßen. Eine Fahrzeug-Demo am Ring zog laut Polizei statt den angemeldeten 1.800 Fahrzeugen lediglich einen Reisebus und ein gutes Dutzend Pkw an und war am frühen Nachmittag auch schon wieder beendet. Auch am Maria-Theresien-Platz versammelte sich danach eine überschaubare Anzahl Demonstranten, die Lage war ruhig.

Zu einer als "Faschingsumzug" getarnten Kundgebung um 14.00 Uhr am Maria-Theresien-Platz, die nicht bei der Polizei angemeldet war, kamen nach Angaben von Beobachtern etwa 100 Demonstranten. Teils waren sie kostümiert. Ab 15.00 Uhr war am selben Ort eine Standkundgebung "Pro Demokratiereform" angemeldet, dazu versammelten sich bei kaltem Nieselwetter auch nur ein paar Dutzend Personen. Die Polizei war vor Ort und forderte per Durchsagen auf, Maske zu tragen und zwei Meter Abstand zu halten. Nicht alle hielten sich daran. Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen wurde kontrolliert, hieß es seitens der Polizei zur APA, Zahlen über etwaige Anzeigen sollten am Abend vorliegen.

Grenz-Demo in Salzburg und Freilassing

Unterdessen berichtete die bayerische Polizei am Sonntag, dass es bei einer Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen, vor allem die Grenzschließungen, am Samstag in Salzburg und – durch die Saalach getrennt – im benachbarten Freilassing auf der deutschen Seite drei Festnahmen gab. Zwei Personen wurden wegen Beleidigungsdelikten und eine Person wegen Zeigen eines Hitlergrußes vorläufig festgenommen bzw. angezeigt. Auf der deutschen Seite waren mit 1.500 Menschen "weit mehr, als vom Veranstalter angemeldet worden waren" gekommen, auf österreichischer Seite waren es hingegen mit 500 viel weniger als die 2.000 angekündigten Demonstranten.

Die Proteste verliefen in beiden Ländern weitgehend friedlich, wenn auch – trotz gegenteiliger Ankündigung der Veranstalter und Aufforderungen vor Ort – die Schutzmaßnahmen (Abstand und Maske) nicht von allen eingehalten wurden, wie die zuständigen Polizeisprecher berichteten. Diese Verstöße würden noch rechtlich geprüft, ansonsten wurde von mehreren Personen die Identität festgestellt und 31 Parkstrafen ausgestellt, hieß es aus Bayern. (APA, 7.2.2021)