HOW TO MUSEUM

Die Hygienemaßnahmen in den Museen haben sich nur geringfügig geändert. Der Abstand zu anderen Personen wächst auf zwei Meter an. Außerdem braucht es auch wie im Handel und den Öffis anstatt eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes eine FFP2-Maske. Das Publikum wird gebeten, keine Gruppen zu bilden sowie die Hygiene-Etikette einzuhalten – also in ein Taschentuch oder die eigene Armbeuge zu husten bzw. zu niesen.

Viele Einrichtungen bieten Onlinetickets oder Time-Slots an – und bitten auch darum, diesen Service in Anspruch zu nehmen. In den meisten Museen kann aber auch bargeldlos vor Ort bezahlt werden. Über die Details sowie die genauen Eröffnungstage (Montag ist oft Ruhetag!) informieren die einzelnen Websites.