Ex-Sträfling Tom Joad verbündet sich mit einem ehemaligen Priester: Henry Fonda (links) und John Carradine in "Früchte des Zorns", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Twentieth Century Fox

19.40 REPORTAGE

Re: Abtreibungsverbot in Polen – Frauen fordern Selbstbestimmung In Polen hat das Verfassungsgericht das Abtreibungsgesetz verschärft. Frauen wie Inga, deren Fötus schwer geschädigt war, müssen für ihren Schwangerschaftsabbruch ins Ausland gehen. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Brot und Semmeln Vier Dokus widmen sich dem Geschäft mit dem Brot, der Wahrheit hinter den Billigsemmeln und der Frage, ob Weizen ein Krankmacher ist. Bis 23.25, ORF 3

20.15 STEINBECK-VERFILMUNG

Früchte des Zorns (The Grapes of Wrath, USA 1949, John Ford) John Fords famose Adaption von John Steinbecks Roman erzählt von der Familie Joad, die wegen der Großen Depression in den 1920er-Jahren ihre Farm in Oklahoma verloren hat und in der Hoffnung auf ein besseres Leben, das außer Reichweite bleibt, nach Kalifornien aufbricht. Henry Fonda besticht in einer seiner berühmtesten Rollen als Ex-Häftling, dessen soziales Gewissen erwacht. Bis 22.20, Arte

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Lucky Logan (USA 2017, Steven Soderbergh) Eine "Geldautobahn" unter einer Autorennstrecke wollen die Logan-Brüder (Adam Driver und Channing Tatum) knacken, Unterstützung kommt vom Tresorspezialisten Joe Bang (Bond-Darsteller Daniel Craig in seiner komischsten Rolle). Mit der gutgelaunten Gaunerkomödie meldete sich Steven Soderbergh als Kinoregisseur zurück. Bis 22.35, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert Beiträge über riskante Lockerungen und den Wettlauf mit dem Virus, das Projekt #positivarbeiten und Museumsdirektorin Danielle Spera. Bis 22.00, ORF 2

22.20 DRAMA

Der Fall des Dr. Laurent (Le cas du docteur Laurent, F 1956, Jean-Paul Le Chanois) Jean Gabin als Dr. Laurent, der Paris verlässt, um in einem kleinen Dorf in den Alpen zu praktizieren. Als er dort einer Schwangeren eine Entbindung ohne Schmerzen verspricht, schlägt ihm Skepsis entgegen. Bis 0.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Auf der Jagd Themen sind der Einbruch von Europas Kulturindustrie, "Vintage-Revivals" und Thomas Bernhard, der am 9. Februar 90 Jahre alt geworden wäre. Um 23.15 gibt es die Dokumentation Der Bauer zu Nathal. Kein Film über Thomas Bernhard von David Baldinger und Matthias Greuling zu sehen, in der man erfährt, was die Bewohner im oberösterreichischen Ohlsdorf über ihren berühmten "Gast" dachten. Bis 0.45, ORF 2

0.20 SOZIALDRAMA

Wir sind jung. Wir sind stark (D 2014, Burhan Qurbani) Die Jugendlichen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen haben weder Arbeit noch Perspektiven. In seinem großteils in Schwarz-Weiß gedrehten Spielfilm rekonstruiert Burhan Qurbani die fremdenfeindlichen Ausschreitungen im Jahr 1992. Bis 2.20, ZDF