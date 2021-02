Eingriff gelungen, Daumen nach oben: Mit seinem Fotobuch würdigt Günter Valda die Arbeit des Personals in der Notaufnahme des Wiener AKH. Foto: Günter Valda

Zwischen Leben und Tod: Intime Fotos aus der Notaufnahme – Krankenpfleger und Fotograf Günter Valda holt mit seinem Buch "House of Fate" jene vor den Vorhang, die ansonsten nur im Hintergrund agieren

Tod am Beifahrersitz: Dresdner "Tatort" am Sonntag – Morde im Rettungswagen – der "Tatort" nähert sich gewissen, auch in der Fernsehwelt nicht mehr zu verschweigenden Realitäten an – am Sonntag, 20.15 Uhr, ORF und ARD

Zwischen Herbert Kickl und Hans Dichands Dackel – Irgendwann muss doch Strache auf Ibiza vergessen sein! Die FPÖ und eine "neue Freiheitsbewegung" in "Zur Zeit", Erinnerungen an "Häufchen" für den "Krone"-Herausgeber

Bildungsminister Faßmann in der "Pressestunde": Die Asche auf dem Ministerhaupt – Den unruhig auf dem Sofa hin- und herrutschenden Zuseher wird Bildungsminister Heinz Faßmann kaum beruhigt haben

"Profil": Enge Geschäftsbeziehung zwischen ORF-Stiftungsrat Zach und Wirecard – ÖVP-"Freundeskreis"-Leiter erstellte mit seiner Beratungsfirma Gradus Proximus gemeinsam mit Christoph Ulmer Social Media Reportings um 300.000 Euro pro Jahr

Nach vier Jahren Haft: Al-Jazeera-Journalist in Ägypten freigelassen – Mahmoud Hussein war Ende 2016 festgenommen worden, nun ist er unter Auflagen frei. Reporter ohne Grenzen sprach von "willkürlicher Inhaftierung"

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Corona-Krise und Koalitionskrach – Ist das Vertrauen verspielt?

Der Stoff aus dem die Träume sind, Amour und Corona-Krise – TV- und Radiotipps für Sonntag – Bildungsminister in der Pressestunde, Vox Pop, Die großen Mythen, Diknu Schneeberger Trio feat. Christian Bakanic, Valerian und die Stadt der tausend Planeten, Tod von Freunden und Radiotipps

