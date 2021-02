Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[Wissenschaft] Was tun, wenn das Internet zerreißt?

[User-Diskussion] Wie motiviert man Menschen, sich am Kampf gegen die Pandemie zu beteiligen?

[International] Frontex-Files: Die Probleme der EU-Grenzschützer.

Mehr als 100 Tote nach Gletscherbruch in Nordindien befürchtet.

[Panorama] Keine Entscheidung über verschärfte Corona-Maßnahmen in Tirol.

Welche Corona-Regeln ab heute gelten.

Wenig Interesse an Demos gegen Corona-Maßnahmen in Wien und Eisenstadt.

Impfstoffproduktion in Österreich würde einige Vorlaufzeit brauchen.

[Kommentar zu den Lockdowns] Auf und zu auf beliebiger Basis?

[Wirtschaft] Mit der Lockerung des Lockdowns kommt der Supersale.

[Sport] Buccaneers triumphieren in Super Bowl gegen enttäuschende Chiefs.

[Kultur] Aufg'sperrt is': Welche Ausstellungen wir empfehlen.

[Wetter] Zu Wochenbeginn überwiegen zunächst landesweit die Wolken und besonders am Vormittag regnet oder schneit es noch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen tiefen Lagen im Nordosten und rund 1200m im Süden. Im Laufe des Vormittags klingt der Niederschlag mehr und mehr ab, von Norden und Westen gibt es auch erste sonnige Auflockerungen. Bis 7 Grad.

[Zum Tag] In diesem Jahr am 8. Februar wäre James Dean 90 Jahre alt geworden. Er war ein US-amerikanischer Schauspieler, der in seiner nur vierjährigen Schauspielkarriere vor seinem frühen Unfalltod mit den Filmen "Denn sie wissen nicht, was sie tun" (1955), "Jenseits von Eden" (1955) und "Giganten" (1956) zur Filmlegende und zum Jugendidol der 1950er- und 1960er-Jahre wurde.