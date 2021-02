Londons schmalstes Haus steht für gut eine Million Euro zum Verkauf: Das in auffälligem Blau bemalte Gebäude im Stadtteil Shepherd's Bush ist im Erdgeschoß nur 1,6 Meter breit. David Myers von der Immobilienagentur Winkworth preist das eigenwillige Haus als Teil der "Londoner Magie" an – und will dafür umgerechnet 1,1 Millionen Euro. Warum der Makler selbst auf so gut wie jedem Foto zu sehen ist? Vielleicht ja, um die Größenverhältnisse klarer zu machen.