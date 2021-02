"Auslöschung", "Heldenplatz" oder "Wittgensteins Neffe": Welche Werke des Autors schätzen Sie am meisten?

Welches seiner Werke haben Sie besonders gern gelesen? Foto: Matthias Cremer

"Es gibt ja nichts Verlogeneres als diese Geburtstagsfeiern, zu welchen sich die Menschen hergeben, nichts Widerwärtigeres als die Geburtstagsverlogenheit und die Geburtstagsheuchlerei." Thomas Bernhard war also kein großer Geburtstagsfan – dennoch wäre er heute 90 Jahre alt geworden. Ohne jetzt eine große Feier zu veranstalten, ist das ja trotzdem ein guter Anlass, sich über die Werke eines der bedeutendsten österreichischen Autoren auszutauschen. Denn kaum jemand erfasste das Wesen der Österreicher so gut, brachte die Seele des Landes so treffend auf Papier, meinen Freunde seiner literarischen Kunst. Der Meinung ist auch dieser User:

Thomas Bernhard hinterließ ein umfangreiches und oft auch skandalumranktes Gesamtwerk: Erzählungen wie "Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft" oder "Ungenach" und seine fünfteilige Autbiografie von "Die Ursache" bis "Ein Kind". Für Aufregung sorgten auch Romane wie "Auslöschung" oder "Der Untergeher" und zahlreiche Theaterstücke wie "Heldenplatz" oder "Die Jagdgesellschaft". Auch wenn er sich mit seinem Oeuvre nicht nur Freunde machte – gleichgültig ließ er damit nur die wenigsten.

Welche Bernhard-Werke schätzen Sie besonders?

Was lieben Sie an seinem Stil? Welches seiner Stücke haben Sie im Theater gesehen? Und welches Werk empfehlen Sie Bernhard-Einsteigern? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 9.2.2021)