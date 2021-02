Skifahren soll in Tirol künftig nur noch mit einem negativen Antigentest-Ergebnis möglich sein. Das Land will eine Isolation abwenden. Foto: APA/EXPA/JFK

Innsbruck – Nach einem offenbar turbulenten nächtlichen Verhandlungsmarathon ist Montagmittag bei den Verhandlungen zwischen dem Land Tirol und dem Gesundheitsministerium über mögliche verschärfte Maßnahmen wegen der "Südafrika-Mutante" ein Durchbruch gelungen. Das Resultat: Die Bundesregierung spricht eine Reisewarnung für das Bundesland aus.

Darin wird vor nicht notwendigen Reisen nach Tirol gewarnt und ersucht, diese zu unterlassen. Zudem werden alle, die sich in den letzten zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben oder aus Tirol in ein anderes Bundesland ausreisen, dazu aufgerufen, sich testen zu lassen.

Alleingang: Tiroler Maßnahmenpaket

Das Land Tirol war vor der Ankündigung der Reisewarnung mit einem eigenen Maßnahmenpaket in die Offensive gegangen. Dieses beinhaltet unter anderem einen Aufruf an die Bevölkerung zur allgemeinen Mobilitätseinschränkung, die Vorschreibung von negativen Antigen-Test-Ergebnissen für die Benützung von Seilbahnen sowie flächendeckende PCR-Tests in Bezirken mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz. Das ging dem Bund aber nicht weit genug.



Tirol wehrt sich verbissen gegen verschärfte Maßnahmen wie etwa eine Unter-Quarantäne-Stellung oder Isolation des gesamten Landes oder zumindest Teilen davon sowie eine Verlängerung des harten Lockdowns, die nunmehr mit Montag nicht – wie aus Tiroler Sicht befürchtet – eintrat. Man will stattdessen weiter auf das mit dem Bund bisher vereinbarte Programm setzen, das Testungen sowie ein intensiviertes Contact-Tracing, vor allem im Bezirk Schwaz, betrifft.

Unklare Datenlage

Die Stimmung zwischen Bund und Land war zuletzt auf einen Tiefpunkt gefallen. Das von Landeshauptmann Günther Platters Parteifreund Sebastian Kurz (beide ÖVP) geführte Kanzleramt hielt sich übers Wochenende auffällig zurück und verwies lediglich auf den Gesundheitsminister als Hauptverhandler. Offenbar trennte auch die Interpretation der Mutationszahlen die beiden Seiten Bund und Land.

Tirol gibt an, die Situation im Griff zu haben, und verwies immer wieder auf rückläufige Infiziertenzahlen sowie die momentane Eingrenzbarkeit der Mutationsfälle. Zudem würden derzeit ohnehin nur acht aktiv positive Fälle der Südafrika-Mutation vorliegen. Insgesamt meldet das Bundesland nach wie vor 165 bestätigte Fälle der südafrikanischen Variante. Bei 230 weiteren Fällen liege ein Mutationsverdacht vor.

Dem widersprach der Bund heute in der Aussendung zur Reisewarnung: "Nach Einschätzung der Fachexperten liegen mittlerweile 293 belegte Fälle der südafrikanischen Mutation in Tirol vor, die Zahl der aktiven Fälle wird von den Fachexperten auf zumindest 140 geschätzt."

SPÖ-Kritik an Kurz

Am Wochenende hatte eine geballte schwarze Phalanx aus Tirol gegen Verschärfungen mobilgemacht. Die schwarzen Präsidenten von Arbeiter-, Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer sowie alle Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordneten sprachen sich in einer gemeinsamen Aussendung gegen diese aus und forderten dieselben "bedachtsamen Öffnungsschritte" für Tirol analog zum Bund.

Kritik kam am Montag von der SPÖ: "Wo ist jetzt eigentlich der ach so harte Krisenmanager Sebastian Kurz?", fragte Gesundheitssprecher Philip Kucher per Aussendung. "Monatelang inszenierte er sich als Kapitän eines Schiffes, aber kaum gibt es parteiinternen Gegenwind, gibt er das Ruder außer Hand und versteckt sich unter Deck", meinte Kucher. Er warf dem Kanzler "tatenloses, beinahe schon ohnmächtig anmutendes Zusehen und Aus-der-Verantwortung-Stehlen" vor. Die gefährlichere südafrikanische Mutation dürfe sich unterdessen offenbar "munter weiterverbreiten". (APA, red, 8.2.2021)