Der siebenfache Formel-1-Champion geht mit den Silberpfeilen in die neunte gemeinsame Saison

Bleibt noch ein Weilchen: Lewis Hamilton.

Foto: APA/AFP/Mason

Brackley – Das Mercedes-Team und Lewis Hamilton gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der siebenfache Weltmeister hat einen Vertrag für 2021 unterschrieben, gab Mercedes am Montag bekannt.

"Wir waren uns immer mit Lewis darüber einig, dass wir gemeinsam weitermachen würden. Doch das äußerst ungewöhnliche Jahr 2020 hat dazu geführt, dass es eine Weile gedauert hat, den Prozess zu Ende zu führen", wurde Mercedes-Teamchef Wolff in der Team-Aussendung zitiert.



Ein entscheidender Teil der neuen Vereinbarung baut auf der gemeinsamen Verpflichtung zu mehr Vielfalt und Inklusion im Motorsport auf. Das wird in Form einer gemeinsamen gemeinnützigen Stiftung geschehen, die zum Ziel hat, mehr Inklusion und Vielfalt in all ihren Formen im Motorsport zu unterstützen.

Hamilton, der 2008 noch in einem McLaren-Mercedes erstmals den WM-Titel in der Motorsport-Königsklasse geholt hatte, fährt seit 2013 für Mercedes. Mit dem deutschen Werksteam holte der Engländer sechs weitere Fahrertitel (2014, 2015 und 2017 bis 2020), womit er im Vorjahr die Bestmarke von Michael Schumacher egalisierte. Mit 95 Grand-Prix-Siegen ist Hamilton der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten, heuer macht er nun Jagd auf seinen bereits achten WM-Titel. (red, APA, 8.2.2021)