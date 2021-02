Siebenfacher Formel-1-Champion geht bei den Silberpfeilen in die neunte gemeinsame Saison

Bleibt noch ein Weilchen: Lewis Hamilton.

Foto: APA/AFP/Mason

Stuttgart – Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team und Lewis Hamilton gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der siebenfache Weltmeister unterschrieb einen Vertrag für 2021. Das gab Mercedes am Montag bekannt.

Ein entscheidender Teil der neuen Vereinbarung baue laut Aussendung auf der gemeinsamen Verpflichtung zu mehr Vielfalt und Inklusion im Motorsport auf. Dies wird in Form einer gemeinsamen gemeinnützigen Stiftung geschehen, die zum Ziel hat, mehr Inklusion und Vielfalt in all ihren Formen im Motorsport zu unterstützen.

Hamilton startete im Jahr 2007 beim Mercedes-Motorenkundenteam McLaren und wurde seitdem in all seinen 266 Grands Prix von Mercedes-Benz Motoren angetrieben. 2013 stieß er zum Werksteam von Mercedes und hat seitdem 74 Rennsiege und sechs Fahrertitel mit dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team geholt. Im vergangenen Jahr hat er den Siegrekord von Michael Schumacher gebrochen und ist seitdem Rekordsieger in der Formel 1. (red, 8.2.2021)