Schade. Jetzt haben wir sie wieder nicht richtig kennengelernt, die Tiroler. Ein gewisser Herr Walser, dessen präsidialer Titel mir partout nicht aus der Feder fließen will, hatte für Montag ein Date mit uns ausgemacht. Keine Ahnung, wer "uns" ist. Eigentlich war nur vom Ministerium die Rede, aber ich vermute, es waren alle Nicht-Menschen, also Nicht-Tiroler, gemeint. Aber von den Grünen, besser gesagt: von dem Grünen ist wieder mal nichts gekommen, nicht einmal "ansatzweise etwas gekommen". Also bleibt für uns Flach- und Hügelländler der Tiroler weiterhin ein unbekanntes Wesen.

Im Jahre 1809 begann, angeführt von Andreas Hofer, der Tiroler Aufstand gegen die bayerische und französische Fremdherrschaft. Tatsächliche oder vermutete Herrschaft über das störrische – Verzeihung, freiheitsliebende – Tirol wurde also immer schon als schweres und schwer zu ertragendes Joch empfunden. 212 Jahre später ist das beim wehrhaften Herrn Walser nicht anders. Föderalismus ist was für Weicheier. Die Fremden sollen gefälligst ihr Geld an der Hotelrezeption, an der Liftkasse oder beim Zahlkellner abliefern und sich dann wieder "über die Berge hau'n".

So weit, so schlecht

Natürlich kann man versuchen, mit einem Tiroler zu verhandeln. Es wird nur nicht gut ausgehen. Denn der gute Tiroler versteht das Grundprinzip einer Verhandlung nicht. Die gegenseitige Annäherung, das Geben und Nehmen. Zum Beispiel so: "In Ordnung, wir machen bei dem kollektiven Wahnsinn, mit diesen hohen Infektionszahlen eine teilweise Lockerung zu starten, nicht mit und verlängern den Lockdown um, sagen wir einmal, eine bis zwei Wochen. Wir sperren das Zillertal so lange, wie es Virologen und Epidemiologen für richtig halten. Aber sicher nicht einen Monat lang. Wir sagen zu, vor laufender Kamera nicht mehr zu lügen, dass sich die handgeschnitzten Balken biegen, sondern nur mehr manchmal zu schummeln. So, und jetzt leckts uns am Oasch, wie Luis Trenker sagen würde. Wir Einheimischen gehen nämlich jetzt Ski fahren!"

Wäre nur mehr die jämmerliche Rolle der Türkisen zu klären, die den Gesundheitsminister allein gegen das wilde Bergvolk anrennen und sich eine blutige Nase holen lassen, denn schließlich sind die Platters und Walsers dieser Welt altgediente Parteifreunde.

Alles Walser. (Harry Bergmann, 8.2.2021)