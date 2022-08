Die Stühle passen sich an meine Befindlichkeiten an, bieten für jeden Anflug von Stress, Gelassenheit, Freude und Wut den geeigneten Untergrund. Jedes der sechs Unikate hat seinen Platz gefunden um den großen Esstisch in der Mitte des Zimmers.

Kontra

von Regina Bruckner

Alt ist das neue Neu, Dinge gebraucht zu kaufen in. Schon klar: Aufgeklärte Konsumenten jagen nicht kopflos den neuesten Trends hinterher. Für kritische Verbraucher schickt es sich, nach Möbeln und Co auf einem Onlineportal zu stöbern.

Doch Hand aufs Herz. Will ich mich wirklich in einen Ohrensessel versenken, den Hund und Katz der Vorbesitzer samt Bewohnern wie Flöhen, Milben und Zecken in Beschlag genommen haben? Und erst der Küchentisch. Wenn ich nur daran denke, dass sich dort unsympathische Zeitgenossen jahrelang Hühnerkeulen oder Schweinsstelzen von Tieren aus Massentierhaltung mit Genuss in den Mund geschoben haben. Nein, danke. Da vergeht mir der Appetit.

Ich freue mich auf einen neuen Fauteuil – und einen jungfräulichen Tisch. Gut riechend, sauber und frei von jeder Schuld werden sie mein Heim bewohnen und ich sie. Ich werde den erlesenen Stücken die Treue halten, bis mir der Sinn nach anderem steht – und sie dann auf einem Portal verscherbeln. (RONDO, 1.8.2022)