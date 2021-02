Er klingt wie ein echter Song und ist auch genauso eingängig, doch leider – oder zum Glück – war er nie Teil der realen Welt. Im "How I Met Your Mother"-Universum gibt es gleich mehrere Hits der ehemaligen kanadischen Popsensation Robin Sparkles. Von 80er-Pop bis Grunge deckt Robin in ihren Songs ein ganzes Jahrzehnt mehr oder weniger gut ab. Unvergessen – auch weil einem der Refrain nie wieder aus dem Kopf geht – "Let's Go to the Mall":

Auch in Filmen gibt es parallele Musikwelten. Besser als beispielsweise die Band PoP! im Film "Music and Lyrics" können es Wham! auch nicht:

Und auch eher holprige fiktive Songeinlagen können im echten Leben für einen Hype sorgen. So geschehen mit "A Little Bit Alexis" aus der Serie "Schitts Creek", das dank zahlreicher Fans, die es nachsangen und -tanzten, zu einer viralen Sensation wurde:

Welchen Fake-Song finden Sie am besten?

