Dietmar Kühbauer warnt vor dem WAC: "Allein die Einkäufe, die sie in den letzten zwei Jahren getätigt haben, hätte ich mir zu meiner Zeit gewünscht"´.

Wien/Wolfsberg – Der Hütteldorf-Express rollt derzeit durch die Fußball-Bundesliga, erstmals in der laufenden Saison könnte Rapid fünf Siege in Folge einfahren. In der 16. Runde kommt am Dienstag (20.30 Uhr) der WAC, mit einem weiteren Dreier winkt sogar die Tabellenführung. Leader Salzburg liegt vor seinem Duell mit der Austria nur einen Punkt voran. Doch auch Wolfsberg zeigt aufsteigende Tendenz und lechzt nach dem 2:0 gegen St. Pölten und dem Cup-Aufstieg nach weiteren Erfolgserlebnissen.

4:1 gegen Sturm Graz, 2:1 gegen St. Pölten, schließlich der 2:1-Erfolg gegen den LASK – bei Rapid läuft es 2021 wunschgemäß. Dennoch warnte Trainer Dietmar Kühbauer vor allzugroßer Euphorie. "Wir brauchen da schon eine Topleistung. Der WAC kann sehr gut Fußballspielen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren", stellte der ehemalige Coach der Kärntner (2013 – 2015) klar.

Demir wieder mit von der Partie

Nicht zu übersehen sei, dass beim WAC "der Anspruch ein höherer" geworden sei", betonte Kühbauer. "Allein die Einkäufe, die sie in den letzten zwei Jahren getätigt haben, hätte ich mir zu meiner Zeit gewünscht", meinte der Burgenländer und warnte nicht nur vor WAC-Kapitän Michael Liendl. "Wir müssen an diesem Tag alle verteidigen. Und gerade die Verteidiger müssen stets dabei sein", sagte er im Hinblick etwa auf Dejan Joveljic, der zuletzt wieder traf. "Der ist manchmal gar nicht am Platz, und dann drückt er ab, das macht es für einen Verteidiger schwierig."

In der spielfreien Vorwoche konnten einige angeschlagene Rapidler ihre Wehwehchen auskurieren. Erst im Verlauf der Tage füllten sich die Reihen wieder, auch Yusuf Demir kann gegen den WAC wieder mitwirken. Einmal mehr muss Verteidiger Maximilian Hofmann aussetzen, im Mittelfeld ist Dejan Ljubicic zumindest fraglich. "Wir werden kein Risiko eingehen", sagte Kühbauer.

Grüll kommt nicht



Dass sich am Montag zum Abschluss der Transferzeit noch etwas tun könnte, glaubte Kühbauer nicht. Das gelte auch für die Rieds Jungstürmer Marco Grüll. "Es würde mir gefallen, wenn er kommen würde. Aber das Angebot ist noch zu hoch bzw. das gesamte Package nicht so, wie es für einen Spieler, der in drei Monaten frei ist, sein müsste", gab der Burgenländer zu Protokoll.

Beim WAC ist der Optimismus nach den jüngsten Partien groß. Einem verdienten 2:0 in St. Pölten folgte das 2:1 n.V. im Cup bei Kapfenberg. "Wir haben die Partie auf ungewöhnlich tiefem Boden 'überlebt', niemand hat sich verletzt", zeigte sich Trainer Ferdinand Feldhofer zufrieden. Vor allem der Auftritt beim SKN sei "ein sehr wichtiger Sieg" gewesen und habe seinem Team "einen Schub gegeben", stellte der 41-Jährige fest.

Sturm empfängt Ried



Sturm Graz hat indes einen Arbeitssieg im Sinn. Nach der 1:2-Niederlage in Altach und einem mühsamen 1:0 im Cup gegen den Viertligisten Vienna empfängt der Tabellendritte am Dienstag den Aufsteiger SV Ried. Leicht wird die Angelegenheit nicht. Der Gegner hat nichts zu verlieren, der Grazer Rasen ist wieder einmal ramponiert, und einige Spieler sind angeschlagen.

Der Abnützungskampf im Cup hatte für Sturm laut Trainer Christian Ilzer unangenehme Folgen. "Am Samstag nach dem Spiel hat es danach ausgesehen, als müsste der Arzt die Aufstellung machen." Knapp 30 Stunden vor der Partie gegen die Innviertler waren demnach noch einige Kaderspieler angeschlagen. Wer, das wollte Ilzer nicht verraten. Fix fehlen wird mit Jon Gorenc-Stankovic (gesperrt) das defensive Hirn der Mannschaft. "Er nimmt eine zentrale Position in unserem Spiel ein. Das ist ein Ausfall, der schmerzt", sagte Ilzer. "Aber ich habe ein, zwei Ideen im Kopf, die ich als Ersatz bringen kann."

WSG Tirol in Hartberg

Mit dem Gastspiel in Hartberg setzt die WSG Tirol am Dienstag (18.30 Uhr) die Mission Meistergruppe fort. Sechs Punkte liegt das Team aus Wattens vor Rang sieben, der Erfolg ist zum Greifen nah. Trainer Thomas Silberberger, dessen Team 2021 sieben Punkte aus drei Spielen holte, zeigte sich zuversichtlich: "Wir werden unsere Ziele erreichen, davon bin ich überzeugt. Wir haben eine starke Mannschaft."

Nicht mehr dabei sein wird allerdings Kelvin Yeboah. Der zuletzt stark spielende Stürmer wechselte am Sonntag zu Sturm Graz. Auch wenn der Abgang des vierfachen Saison-Ligatorschützen laut Silberberger ein "herber Verlust" ist, sei man gerüstet. "Wir müssen taktisch nicht viel verändern. Wir haben mit Zlatko Dedic und Tobi Anselm zwei Bombenstürmer in der Hinterhand. Zudem kommt Zan Rogelj nach seiner Erkrankung wieder zurück", erklärte der Coach. (APA 8.2.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 16. Runde der Fußball-Bundesliga am Dienstag (alle Spiele live auf Sky):

TSV Hartberg – WSG Tirol (Hartberg, Profertil-Arena, 18.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a); 2019/20: 1:0 (a), 0:3 (h)

Hartberg: Swete – Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem – Horvath, Nimaga, Heil, Ertlthaler – Schmerböck, Rep

Ersatz: Sallinger – Rotter, Gölles, Horvat, Tijani, Ried, Chabbi, Tadic

Es fehlt: Lema (im Aufbautraining)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – J. Gölles, Petsos, Celic, Rieder – Dedic, Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Hager, Buchacher, Smith, Toplitsch, Naschberger, Pranter, Rogelj, Anselm

Es fehlt: keiner

SK Sturm Graz – SV Ried (Graz, Merkur Arena, 18.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a);

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Kuen – Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Gazibegovic, Geyrhofer, Jäger, Shabanhaxhaj, Balaj, Yeboah

Es fehlen: Gorenc-Stankovic (gesperrt), Trummer (im Aufbautraining)

Ried: Sahin-Radlinger – Reiner, Reifeltshammer, Boateng – Meisl, Ziegl, Nutz, Lercher – Bajic, Schmidt, Grüll

Ersatz: Daniliuc – Kerhe, Wießmeier, Stosic, Offenbacher Canadi, Gschweidl, Möschl

Es fehlen: Paintsil, Sulley (beide Trainingsrückstand), Satin (Muskelfaserriss)

Fraglich: Lackner (Entzündung im Gesäßmuskel)

SK Rapid – Wolfsberger AC (Wien, Allianz Stadion, 20.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 4:3 (a); 2019/20: 1:1 (h), 2:2 (a), 2:1 (h), 1:3 (a)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann – Petrovic, Grahovac – Schick, Knasmüllner, Kitagawa – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Schuster, Arase, Demir, Ritzmaier, Alar

Es fehlen: Fountas (gesperrt), Hofmann (Leiste), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

Fraglich: D. Ljubicic (Knie)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Stratznig, Liendl, Sprangler – Joveljic, Vizinger

Ersatz: Kuttin – Rnic, Giorbelidze, Pavelic, Wernitznig, Röcher, Dieng

Es fehlt: Peretz (Mittelfußknochenbruch)

Fraglich: Leitgeb (Wade)